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정부 "고유가 피해지원금 'URL 문자·알림'은 100% 사기"

유영규 기자
작성 2026.04.16 12:34 조회수
고유가 피해지원금 지급 사칭 주의 (사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
▲ 고유가 피해지원금 지급 사칭 주의

정부는 고유가 피해지원금과 관련해 다양한 '문자 결제 사기(스미싱)'에 악용될 수 있는 '인터넷 주소 바로가기(URL·링크)'가 포함된 문자 및 문자메시지(SMS)는 일절 발송하지 않는다고 오늘(16일) 밝혔습니다.

URL과 유사한 기능을 하는 배너 링크, 앱 푸쉬 기능도 제공하지 않습니다.

작년 민생회복 소비쿠폰 지급 시 스미싱 단속 결과에 따르면 불법 도박사이트 접속 유도, 개인정보 탈취 악성 앱 설치 유도 등 모두 430건의 스미싱 시도가 발생한 바 있습니다.

정부는 이용자가 스미싱 피해 예방을 위해 국민비서 사전 알림 서비스를 적극 활용하고, 출처가 불분명하거나 URL이 포함된 의심스러운 문자와 알림의 경우 클릭하지 않고 신중히 살펴봐야 한다고 당부했습니다.

한국인터넷진흥원 '스미싱 확인 서비스'를 통해 스미싱 여부를 확인할 수 있고, 118 상담센터(☎118)를 통해 상담받을 수 있습니다.

스미싱 피해가 발생한 경우 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단 신고 대응센터(☎1394)로 피해 신고를 할 수 있습니다.

(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)
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