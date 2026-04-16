미주 왕복 유류할증료만 100만 원 넘는다…첫 '33단계'

<앵커>



중동 전쟁으로 국제 유가가 치솟으면서 다음 달 국제선 항공권에 붙는 유류할증료가 사상 처음 최고 단계까지 올랐습니다. 미주 노선은 왕복 유류할증료만 100만 원을 넘길 수 있어 여행객 부담은 물론 항공업계의 수요가 위축될까 우려됩니다.



한승구 기자입니다.



<기자>



5월 국제선 유류할증료 산정 기준이 되는 싱가포르 항공유 가격은 지난달 16일부터 어제까지 1갤런당 평균 511.21센트를 기록했습니다.



현행 제도가 도입된 2016년 이후 처음으로 최고 등급인 33단계에 해당합니다.



두 달 전인 3월엔 6단계, 이번 달도 18단계였는데 한 달 만에 15단계가 더 뛰어오른 겁니다.



이에 따라 대한항공은 오늘 5월 국제선 유류할증료를 편도 기준 최소 7만 5천 원에서 최대 56만 4천 원으로 공지했습니다.



가장 먼 미주와 유럽 일부 노선은 이번 달 최대 30만 3천 원에서 다음 달 56만 4천 원으로 급등했습니다.



왕복 기준으로 유류할증료만 100만 원을 훌쩍 넘기게 됩니다.



아시아나항공도 5월 유류할증료를 편도 기준 최소 8만 5천400원에서 최대 47만 6천200원으로 올렸습니다.



이번 달 4만 3천900원에서 25만 1천900원이던 것과 비교하면 단거리와 장거리 모두 큰 폭으로 뛴 겁니다.



유류할증료는 발권일 기준으로 적용돼 같은 비행기를 타더라도 표를 언제 끊느냐에 따라 부담이 크게 달라집니다.



이 때문에 상대적으로 낮은 할증료가 적용되는 이달 안에 항공권을 사려는 수요가 몰릴 가능성도 있습니다.



여행객 부담이 커지고, 항공사들도 항공유 가격 급등으로 비용 압박이 심해지고 있습니다.



실제 티웨이항공은 최근 객실승무원을 상대로 무급휴직을 받겠다고 공지한 상태입니다.



(영상편집 : 김준희)