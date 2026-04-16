파키스탄 실세, 이란 가 '포옹'…"미국 최종안 전달한 듯"

<앵커>



미국과 이란의 종전 협상을 중재하고 있는 파키스탄의 실세 아심 무니르 총사령관이 이란에 도착해 아바스 아라그치 이란 외무장관과 회담했습니다. 회담은 이틀 연속 이어지는데, 2차 협상을 앞두고 미국과 이란 사이의 의제를 조율할 것으로 보입니다.



유덕기 기자가 보도합니다.



<기자>



현지 시간 15일, 이란 테헤란 공항에 도착한 파키스탄의 실세 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 마중 나온 아바스 아라그치 이란 외무장관과 포옹합니다.



미국이 제시한 최종안을 들고 온 것으로 알려진 무니르 파키스탄군 총사령관은 이란 측에 이를 전달하고, 2차 종전 협상 의제를 사전 조율할 것으로 관측됩니다.



무니르 파키스탄 총사령관과 아라그치 이란 외무장관은 현지 시간 15일과 16일 이틀에 걸쳐 회담을 갖습니다.



앞서 파키스탄 대표단과 이번 회담을 예고한 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 핵 문제가 미국과 가장 큰 이견을 보인 지점이라고 밝혔습니다.



핵무기를 포기하면 이란의 경제 번영을 약속한 JD 밴스 부통령의 제안을 거부하면서 이란이 우라늄 농축을 계속할 수 있어야 한다는 전제 조건을 제시했습니다.



[에스마일 바가이/이란 외무부 대변인 : 진정성을 증명해야 하는 것은 바로 미국입니다. 그들은 여러 차례 자신들의 약속을 지키는데 실패했을 뿐 아니라 근본적으로 협상 테이블을 파괴했기 때문입니다.]



AP통신은 관계자를 인용해 1차 협상을 결렬시킨 세 가지 주요 쟁점인 이란 핵 프로그램, 호르무즈 해협 통제 문제, 전쟁 피해 보상을 놓고 협상 중재팀이 절충안 마련에 박차를 가하고 있다고 전했습니다.



종전 협상 국면에서도 네타냐후 이스라엘 총리는 레바논 무장정파 헤즈볼라의 요충지인 레바논 남부 빈트 즈베일을 곧 함락시킬 것이라며 공격을 이어간다는 방침을 밝혔습니다.



파이낸셜타임스는 이스라엘과 헤즈볼라의 휴전이 이르면 이번 주 내 발효될 거라고 레바논 당국자들을 인용해 전하면서 휴전 시점은 이스라엘이 레바논 빈트 즈베일을 장악한 뒤일 것으로 내다봤습니다.



(영상편집 : 오영택)