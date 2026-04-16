[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 트럼프 미국 대통령이 전쟁이 곧 끝날 수 있으며 유가도 진정될 것이라고 밝혔습니다. 미국과 이란의 다음 회담 역시 파키스탄 이슬라마바드에서 열릴 것이라고 언급했습니다.



2. 미국 이란 간 종전 협상의 중재자로 나선 파키스탄의 무니르 총사령관이 테헤란에서 이란 외무장관을 만났습니다. 핵 프로그램과 호르무즈 해협 등에 대한 미국의 최종안을 전달한 것으로 관측되는 가운데 조만간 열릴 2차 협상 의제도 정해질 전망입니다.



3. 중동 전쟁이 한 달 반 넘게 이어지는 가운데 다음 달 발권 예정인 국제선 항공권의 유류할증료가 역대 최고 단계로 뛰어올랐습니다. 대한항공의 편도 기준 유류할증료는 이번 달 최대 30만 3천 원에서 5월에는 최대 56만 4천 원까지 부과될 예정입니다.



4. 이재명 대통령의 비자금 의혹과 이준석 대표의 학력 위조 등 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 입시 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 영장실질심사에 출석했습니다. 앞서 검찰은 가짜 뉴스를 통한 수익 창출과 재범 우려 등을 들어 구속영장을 청구했는데 전 씨는 외신 보도를 인용한 것일 뿐이라며 혐의를 부인하고 있습니다.