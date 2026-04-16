[자막뉴스] "구급차 낭비"vs"생명 살렸다"…넘어진 노인 119 이송 '갑론을박'

119 신고의 적절성을 문제 삼은 글로 누리꾼 간 갑론을박이 이어지고 있습니다.



어제 오전 한 익명 직장인 커뮤니티에 "단지 안에서 할머니가 넘어진 것으로 구급차 불렀다고 아파트 단톡방에서 싸움이 일어났다"는 내용의 글이 게시됐습니다.



작성자는 최근 자신이 사는 아파트 단지의 한 입주민이 단지 내에서 걷던 할머니가 넘어진 걸 목격하고 119를 불렀고, 그 입주민이 자신의 행동을 아파트 오픈채팅방에 올렸다며 설명을 시작했습니다.



이어 "초반엔 다들 '좋은 일 하셨다', '사람 살렸다'는 칭찬이 오고 갔지만, 이내 부정적인 답글이 올라왔다"고 전했습니다.



작성자가 전한 오픈채팅방 내 부정적 의견들로는 "인구 30만 신도시에 우리 동네 관할 119구급차가 단 두 대뿐인데, 팔 좀 까진 걸로 구급차 부른 건 아닌 것 같다", "관리사무소에 알리는 게 맞다"는 등이 있습니다.



작성자는 "일부 입주민들이 이에 동조하자 분위기는 더욱 격화됐고, 주민들은 반으로 갈려 수 시간 동안 논쟁을 이어갔다"고 현 상황을 전했습니다.



이 사연을 접한 누리꾼들의 반응도 엇갈렸습니다.



한 댓글 작성자는 "우리 시아버지도 넘어지셨는데 괜찮은 것 같았지만 뇌출혈이었다.



노인들은 겉으로 봐서는 모른다"며 신고가 적절했다는 의견을 낸 반면, "골절이 응급 상황은 아니지 않느냐", "의식이 있다면 택시를 탈 수도 있었다"는 등의 지적도 있었습니다.



작성자가 올린 119에 신고한 입주민의 행동에 대한 설문 조사 결과 응답자의 80.4%가 '위급 상황이 아닌데 구급차를 부른 것은 적절하지 않다'는 의견에 공감했고, 19.6%는 '호출해도 된다'고 답했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 출처 : 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드')