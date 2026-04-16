뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"16세 여학생 만남 가능"…'조건만남' 미끼로 공갈친 10대들

유영규 기자
작성 2026.04.16 11:10 조회수
"16세 여학생 만남 가능"…'조건만남' 미끼로 공갈친 10대들
조건만남을 미끼로 성매수남을 유인한 뒤 모텔방에 감금하고 공갈을 한 10대들이 경찰에 적발됐습니다.

경기 평택경찰서는 공동감금 및 특수공갈 혐의로 10대 A 군 등 남학생 3명과 여학생 B 양 등 총 4명을 형사 입건할 예정이라고 오늘(16일) 밝혔습니다.

또 16세 미만 미성년자 의제강간 및 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매수) 혐의로 20대 C 씨를 함께 입건하기로 했습니다.

경찰에 따르면 A 군 등은 지난 15일 오전 3시 30분 SNS 오픈채팅방에 "16세 여학생 만날 사람"이라는 제목의 글을 올려놓고 B 양을 앞세워 남성을 유인했습니다.

이 글을 본 C 씨는 상대가 미성년자인 것을 알면서도 돈을 주고 성매매하기로 하고, 약속 장소인 모텔로 갔습니다.

A 군 등은 모텔 인근에서 대기하다가 C 씨가 B 양과 성관계를 맺으려던 순간 방 안으로 침입해 B 양의 오빠인 척 행세를 하며 C 씨를 협박했습니다.

이들은 "당신이 내 동생과 만났느냐", "신고하면 미성년자 성매매로 큰 처벌을 받게 될 것"이라는 등의 말을 하며 거액을 요구했습니다.

A 군 등은 C 씨를 모텔 방 안에 수 시간 감금한 채 공갈을 치다가 B 양 지인의 실종 신고로 경찰에 덜미를 잡혔습니다.

경찰은 B 양과 연락이 되지 않는다는 신고를 받고 휴대전화 위치 추적 등을 통해 수색하던 중 해당 모텔로 들어갔습니다.

이어 객실 수색을 하다가 사건 현장을 발견하고 진술을 청취한 결과 A 군 등이 조건만남을 미끼로 C 씨를 공갈한 혐의부터, C 씨가 미성년자인 B 양을 상대로 성매매를 한 혐의까지 모두 밝혀냈습니다.

A 군 등은 촉법소년(만 10세 이상~14세 미만)에 해당하지 않아 형사 처벌이 가능하다고 경찰은 전했습니다.

경찰은 임의동행 후 귀가 조치한 5명 모두를 조만간 소환해 조사할 방침입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지