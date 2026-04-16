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이 대통령 "'제조 주권' 확보 위한 한국판 국부펀드 설립에 만전"

박예린 기자
작성 2026.04.16 11:06 조회수
이 대통령 "'제조 주권' 확보 위한 한국판 국부펀드 설립에 만전"
▲ 이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(16일) "자유무역 질서의 퇴조와 지정학적 리스크 심화로 글로벌 무역 질서가 중대한 전환점을 맞이하고 있다"며 "특히 제조업 비중이 높은 우리 입장에서는 국가의 명운을 걸고 파격적인 혁신에 나서야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 중동전쟁 상황과 관련해 "지금은 위기를 버티고 극복하는 능력을 넘어 위기를 기회로 만드는 역량과 의지가 필요하다"며 이같이 밝혔습니다.

특히 "첨단 기술과 인재를 국가안보 차원에서 중점적으로 보호하고, 혁신적 제품에 대해서는 정부가 공공 조달 등으로 먼저 수요 창출에 앞장서야 한다"며 "지방의 제조 역량 혁신과 인공지능(AI) 기반 제조 생태계 구축, 그리고 안정적인 '제조 주권' 확보를 위한 한국판 국부펀드 설립에 만전을 기해야 한다"고 강조했습니다.

앞서 정부는 작년 12월 열린 대통령 업무보고에서 국가전략 분야에 대한 안정적인 장기 투자를 위해 올해 상반기에 국부펀드를 설립하겠다고 밝힌 바 있습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
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