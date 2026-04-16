[자막뉴스] "한국 정부 밑 빠진 독 물 붓기"…미스 이란 출신이 작심 비판한 이유

한국에서 모델, 배우 등으로 활동 중인 미스 이란 출신 호다 니쿠가 이란에 대한 한국의 인도적 지원 결정에 반대 목소리를 냈습니다.



호다 니쿠는 어제(15일) 자신의 소셜미디어에 "이 시기에 이란에 돈을 보내면 그 돈은 국민이 아니라 4만 명을 학살한 독재 정권으로 들어가 테러나 무기 구매에 사용된다"며 "그 돈이 1달러라도 일반 시민에게 가는 일은 없을 것"이라고 꼬집었습니다.



그는 또 "이란 국민들은 47년 동안 이 정권이 사라지기를 기다려왔다"면서 " 스스로는 없앨 수 없는 독재 정권을 외부 공격으로 무너뜨리고 있는 상황 속에서도 피해를 감수하며 버티고 있는 것"이라고 썼습니다.



그러면서 "이란 국민들은 돈이나 지원이 필요한 게 아니라 자신들의 이름으로 이 정권에 어떤 지원도 들어가지 않기를 바라고 있다"고 강조했습니다.



호다 니쿠는 "밑 빠진 독에 물 붓기는 한국과 어울리지 않는 행동"이라고 덧붙였습니다.



이 글과 함께 호다 니쿠는 우리 정부가 이란에 50만 달러 규모의 인도적 지원을 하기로 결정했다는 뉴스 화면을 공유했습니다.



호다 니쿠는 그동안 꾸준히 현 이란 정권에 대한 비판적인 의견을 공개적으로 밝혀왔습니다.



미국과 이스라엘이 이란을 공격했을 때에도 "진심으로 전쟁을 기뻐하는 사람은 아무도 없다고 생각한다"면서도 "하지만 이란 국민들은 지난 47년 동안 너무나 많은 고통을 견뎌왔고 여러 번 이 정부와 공존하려 노력해 왔다"고 했습니다.



그러면서 이란 정부에 대해 풍부한 나라의 자원을 자신들만을 위해 사용했다며 국민들이 항의하면 "가장 잔혹한 폭력으로 진압했다"고 비판했습니다.



앞서 정부는 어제 이란에 구호품 등 50만 달러, 한화 7억 3천600만 원 규모의 인도적 지원을 국제적십자위원회를 통해 제공한다고 밝혔습니다.



미국, 이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 첫 인도적 지원 결정입니다.



정부가 이란에 대한 인도적 지원에 나선 건 2023년 이란 북서부 지진 피해에 30만 달러를 지원한 이후 3년 만입니다.



정부는 국제적십자위원회와 협의를 거쳐 이란에 위생용품과 의약품 등 구호 물품을 지원할 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)