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[자막뉴스] "한국 정부 밑 빠진 독 물 붓기"…미스 이란 출신이 작심 비판한 이유

김민정 기자
작성 2026.04.16 11:43 조회수
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한국에서 모델, 배우 등으로 활동 중인 미스 이란 출신 호다 니쿠가 이란에 대한 한국의 인도적 지원 결정에 반대 목소리를 냈습니다.

호다 니쿠는 어제(15일) 자신의 소셜미디어에 "이 시기에 이란에 돈을 보내면 그 돈은 국민이 아니라 4만 명을 학살한 독재 정권으로 들어가 테러나 무기 구매에 사용된다"며 "그 돈이 1달러라도 일반 시민에게 가는 일은 없을 것"이라고 꼬집었습니다.

그는 또 "이란 국민들은 47년 동안 이 정권이 사라지기를 기다려왔다"면서 " 스스로는 없앨 수 없는 독재 정권을 외부 공격으로 무너뜨리고 있는 상황 속에서도 피해를 감수하며 버티고 있는 것"이라고 썼습니다.

그러면서 "이란 국민들은 돈이나 지원이 필요한 게 아니라 자신들의 이름으로 이 정권에 어떤 지원도 들어가지 않기를 바라고 있다"고 강조했습니다.

호다 니쿠는 "밑 빠진 독에 물 붓기는 한국과 어울리지 않는 행동"이라고 덧붙였습니다.

이 글과 함께 호다 니쿠는 우리 정부가 이란에 50만 달러 규모의 인도적 지원을 하기로 결정했다는 뉴스 화면을 공유했습니다.

호다 니쿠는 그동안 꾸준히 현 이란 정권에 대한 비판적인 의견을 공개적으로 밝혀왔습니다.

미국과 이스라엘이 이란을 공격했을 때에도 "진심으로 전쟁을 기뻐하는 사람은 아무도 없다고 생각한다"면서도 "하지만 이란 국민들은 지난 47년 동안 너무나 많은 고통을 견뎌왔고 여러 번 이 정부와 공존하려 노력해 왔다"고 했습니다.

그러면서 이란 정부에 대해 풍부한 나라의 자원을 자신들만을 위해 사용했다며 국민들이 항의하면 "가장 잔혹한 폭력으로 진압했다"고 비판했습니다.

앞서 정부는 어제 이란에 구호품 등 50만 달러, 한화 7억 3천600만 원 규모의 인도적 지원을 국제적십자위원회를 통해 제공한다고 밝혔습니다.

미국, 이스라엘과 이란 간 전쟁이 시작된 이후 첫 인도적 지원 결정입니다.

정부가 이란에 대한 인도적 지원에 나선 건 2023년 이란 북서부 지진 피해에 30만 달러를 지원한 이후 3년 만입니다.

정부는 국제적십자위원회와 협의를 거쳐 이란에 위생용품과 의약품 등 구호 물품을 지원할 예정입니다.

(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
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