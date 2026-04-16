뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] '창원 NC파크 사망 사고' 유족, 20일 추가 고소장 낸다

안희재 기자
작성 2026.04.16 10:54 조회수
창원NC파크 구조물 사고 현장
▲ 창원NC파크 구조물 사고 현장

지난해 3월 경남 창원NC파크에서 외장 구조물 추락 사고로 관중 1명이 숨진 사고와 관련해, 유족 측이 NC다이노스 구단 측에 다시 책임을 묻겠다며 다음주 추가 고소에 나서는 것으로 확인됐습니다.

유족 측은 "오는 20일 오후 2시 서울 강남경찰서를 찾아 업무상 과실치사와 중대재해처벌법 위반 등 혐의에 대한 고소장을 낼 계획"이라고 오늘(16일) SBS에 밝혔습니다.

경남경찰청 광역범죄수사대는 앞서 지난달 26일 창원시설공단과 원하청 시공사, 감리단, 시설 유지보수 업체, 그리고 NC 구단 등 관계자 16명과 창원시설공단 법인을 검찰에 송치한다고 발표한 바 있습니다.

이들은 창원NC파크 설계와 시공, 감리, 유지보수 등 단계에서 과실을 일으켜 구조물 추락 사고를 내고 관중을 숨지게 한 혐의가 있다고 경찰은 판단했습니다.

추가 고소 대상엔 기존 수사 과정에서 혐의가 인정되지 않은 NC 구단 경영 관계자 등이 포함된 것으로 전해졌습니다.

유족 측은 또 경남경찰청이 증거불충분을 이유로 NC 구단과 대표이사 등을 불송치 결정한 데 대해선 어제 이의신청서를 제출한 것으로 전해졌습니다.

유족 측은 "기존 수사망을 피해 간 책임자들에 대한 엄중한 문책이 이뤄지길 바란다"라고 말했습니다.

사고는 지난해 3월 29일 프로야구단 NC다이노스 홈구장인 창원NC파크 4번 게이트 근처에서 벌어졌습니다.

야구장 4층 외벽에 붙어 있던 무게 약 32kg짜리 구조물이 20여 m 아래로 추락하면서 관람객을 덮쳤고, 이로 인해 관중 2명이 다치고 20대 여대생이 치료 끝에 결국 숨졌습니다.
 
(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
안희재 기자 사진
안희재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지