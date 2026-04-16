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프로배구, 역대 최다 관중 63만 5천명…남자부 19.6%증가

편광현 기자
작성 2026.04.16 10:46 조회수
지난 시즌과 올 시즌 프로배구 관중 수 비교표 (사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
▲ 지난 시즌과 올 시즌 프로배구 관중 수 비교표

2025-2026 프로배구 V리그가 역대 최다 관중을 모았습니다.

한국배구연맹(KOVO)은 오늘(16일) "남녀부 정규리그와 포스트시즌 총관중 수는 63만 5천461명으로 2024-2025시즌에 달성한 종전 최고 기록(59만 8천216명)을 경신했다"고 발표했습니다.

올 시즌 남녀부 정규리그와 포스트시즌은 총 266경기가 열려 경기당 평균 관중 수는 2천389명을 기록했습니다.

남자부 관중 수는 지난 시즌 25만 7159명에서 30만 7449명으로 19.6% 증가했고, 여자부는 지난 시즌 34만 1057명에서 32만 812명으로 3.8% 줄었습니다.

이로써 남녀부 통합 관중 수는 지난 시즌 대비 6.2% 증가했습니다.

포스트시즌으로 한정하면 8경기를 치른 남자부는 한 경기 평균 2702명으로 지난 시즌(2379명)보다 크게 늘었습니다.

올 시즌 6경기를 치른 여자부 봄 배구는 한 경기 평균 2913명이 입장해 지난 시즌(3861명)보다 24.6%나 떨어졌습니다.

시청률은 소폭 상승했습니다.

남녀부 정규시즌, 포스트시즌 통합 시청률은 0.94%로 지난 시즌(0.89%)보다 0.05%포인트 증가했습니다.

특히 남자부 포스트시즌 시청률은 지난 시즌 0.82%에서 올 시즌 1.41%로 큰 증가 폭을 보였습니다.

올 시즌 최고 시청률 경기는 지난해 12월 19일 여자부 정관장-GS칼텍스전으로 2.06%를 기록했습니다.

남자부 최고 시청률 경기는 3월 27일 현대캐피탈과 우리카드의 플레이오프 1차전으로 1.80%를 찍었습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
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