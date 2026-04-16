[에디터픽] "고학력 여성 증가로.." 한국 남성들, OECD 최고 하락세 찍었다

25살에서 34살까지 남성 청년층의 경제활동 참가율이 2000년 89.9%에서 2025년 82.3%로 낮아졌습니다.



OECD 국가 중 가장 가파른 하락세였습니다.



한국은행은 보고서에서 여성 노동 증가와 산업구조의 변화, 고령화와 인공지능 확산이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했습니다.



한국은행 연구팀은 우선 고학력 여성의 노동 공급 증가가 고학력 청년 남성의 경쟁 압력을 높였다고 봤습니다.



90년대생 대졸 청년 남성의 경제활동 참가율은 60년대생 대졸 중년 남성보다 15.7%p 하락했는데, 여성의 경우 오히려 10.1%p 상승했기 때문입니다.



산업구조 변화도 원인 중 하나로 지목됐습니다.



전문대 졸업 이하 학력 남성의 노동공급 확률은 2000년보다 2.6%p 하락했는데 제조업, 건설업 등에서 중,저숙련 일자리가 줄어들면서 노동 수요가 감소했다는 분석입니다.



고령화도 청년 남성 일자리 감소에 영향을 미쳤습니다.



2004년부터 2025년까지 고령층 고용률은 12.3%p 늘어난 만큼 청년층의 일자리 비중은 감소했다는 계산입니다.



생성형AI인 챗GPT 출시를 전후로 지난 4년간 15살에서 29살 일자리가 25만 5천 개 감소했는데, 출판, 컴퓨터 프로그래밍 등 AI 노출도가 높은 업종에서 25만 1천 개의 일자리가 줄었습니다.



AI가 청년층이 주로 수행하는 정형화된 업무를 상대적으로 쉽게 대체할 수 있기 때문에 초기 단계 청년층 일자리에 큰 영향을 미친 셈입니다.



한국은행 연구팀은 "성별, 세대 간 경쟁 심화가 노동시장 효율성 제고로 이어지기 위해서는 청년층이 보다 수월하게 노동시장에 진입할 수 있는 여건을 조성하는 정책이 필요하다"고 밝혔습니다.



(취재 : 전형우, 영상편집 : 박나영, 제작 : 디지털뉴스부)