고공행진 유가에 5월 국제선 유류할증료 역대최대 '33단계' 적용

▲ 항공기

중동 전쟁이 한 달 반 이상 이어지면서 오는 5월 발권하는 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 역대 최고 단계로 뛰어올랐습니다.한국발 미국 노선의 경우 유류할증료만으로 이번 달과 비교해 왕복 기준 최대 50만 원가량을 더 내야 하게 됐습니다.오늘(16일) 항공업계에 따르면 5월 유류할증료 기준이 되는 올해 3월 16일∼4월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 1갤런당 511.21센트(배럴당 214.71달러)로 총 33단계 중 최고 단계인 33단계(배럴당 470센트 이상)에 해당합니다.유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정합니다.5월 적용되는 단계는 이달 기준 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐습니다.2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이래 한 달 사이 최대 폭의 상승이며, 33단계가 적용된 것도 이번이 처음입니다.전쟁 발발 이전인 올해 초 책정한 지난 3월 유류할증료 단계는 6단계였는데, 불과 두 달 만에 최고 단계로 급등한 것입니다.이에 국내 항공사들은 다음 달 구매하는 항공권에 더하는 유류할증료를 대폭 올릴 예정입니다.오늘 가장 먼저 유류할증료를 발표한 대한항공은 이달에는 편도 기준 최소 4만 2천 원에서 최대 30만 3천 원을 부과했지만, 다음 달에는 최소 7만 5천 원에서 56만 4천 원을 부과합니다.거리가 가장 짧은 후쿠오카, 옌타이, 구마모토, 칭다오 노선 등에는 7만 5천 원이, 가장 먼 로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 파리, 런던 노선 등에는 56만 4천 원이 붙습니다.전쟁 영향이 있기 전인 지난 3월 부과된 1만 3,500원에서 최대 9만 9천 원과 비교하면 무려 5배가 넘게 뛰어올랐습니다.아시아나항공도 오늘 중 5월 유류할증료를 발표할 예정입니다.이달에는 편도 4만 3,900원∼25만 1,900원을 부과하고 있으나 다음 달에는 최대 수십만 원이 더 늘어날 것으로 업계는 전망하고 있습니다.제주항공, 티웨이항공 등 저비용항공사(LCC)들도 다음 달 적용할 유류할증료를 며칠 내로 발표할 방침입니다.항공업계에서는 유류할증료가 발권일 기준으로 부과되는 만큼 상대적으로 낮은 단계가 적용된 이달 안에 항공권 발권이 다소 늘어날 수 있다고 보고 있습니다.항공사는 발권 이후 유가가 더 올라 유류할증료가 올라도 차액을 받지 않고, 반대로 유류할증료가 내려도 차액을 돌려주지 않습니다.항공사들은 단기간에 급등한 유가에 덩달아 유류할증료가 가파르게 오르면서 공항을 찾는 여행객들의 발길이 줄어들까 걱정하고 있습니다.항공업계 관계자는 "고유가 손실을 일부나마 만회하려면 유류할증료 인상은 불가피하지만, 항공 소비자로서는 표 한 장당 갑자기 수십만원을 더 내야 하게 되니 여행 수요 자체가 위축되지 않을까 걱정이 크다"며 "종전이 이뤄지더라도 국제유가가 단기간에 안정되기는 요원한 상황이니 정부의 실질적인 지원이 절실하다"고 말했습니다.