대한항공 최대 56만 4천 원…5월 유류할증료 최고 단계 적용된다

중동 전쟁이 한 달 반 넘게 이어지면서 국제선 항공권 유류할증료가 사상 최고 단계로 치솟았습니다.



오는 5월 발권하는 항공권부터 적용되며, 특히 장거리 노선 부담이 크게 늘어날 전망입니다.



한국발 미국 노선은 유류할증료만으로 이번 달보다 왕복 기준 최대 50만 원가량을 더 내야 합니다.



항공업계는 5월 유류할증료 기준이 되는 올해 3월 16일부터 4월 15일까지 싱가포르 항공유 평균값이 1갤런당 511.21센트, 배럴당 214.71달러를 기록했다고 설명했습니다.



이는 전체 33단계 가운데 최고 단계인 33단계에 해당합니다.



유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액입니다.



국토교통부 거리비례제에 따라 항공사들이 자체 조정을 거쳐 매달 책정합니다.



5월 적용 단계는 이달 기준 18단계에서 한 달 만에 15단계가 올랐습니다.



2016년 현행 체계 도입 이후 한 달 사이 가장 큰 폭으로 상승한 수치입니다.



33단계가 적용되는 것도 이번이 처음입니다.



전쟁 이전인 올해 초, 지난 3월 유류할증료는 6단계였는데 두 달 만에 최고 단계까지 뛰어올랐습니다.



이에 따라 국내 항공사들은 다음 달 발권 항공권에 부과하는 유류할증료를 대폭 인상합니다.



대한항공은 이달 편도 기준 최소 4만 2천 원에서 최대 30만 3천 원을 부과했지만, 다음 달에는 최소 7만 5천 원에서 56만 4천 원으로 올립니다.



가장 가까운 후쿠오카와 옌타이, 구마모토, 칭다오 노선에는 7만 5천 원이 적용됩니다.



반면 로스앤젤레스와 뉴욕, 파리, 런던 등 장거리 노선에는 56만 4천 원이 붙습니다.



전쟁 영향 이전인 지난 3월과 비교하면 최대 5배 넘게 오른 수준입니다.



아시아나항공도 5월 유류할증료를 발표할 예정입니다.



이달에는 편도 4만 3천900원에서 25만 1천900원을 부과하고 있지만, 다음 달에는 수십만 원 더 오를 것으로 업계는 보고 있습니다.



제주항공과 티웨이항공 등 저비용항공사들도 며칠 안에 다음 달 유류할증료를 발표할 계획입니다.



유류할증료는 발권일 기준으로 부과되기 때문에 상대적으로 낮은 단계가 적용되는 이달 안에 항공권 구매가 늘어날 가능성도 제기됩니다.



항공사는 발권 이후 유가가 상승해도 추가 요금을 받지 않습니다.



반대로 유류할증료가 내려가도 차액을 환급하지 않습니다.



항공사들은 유가 급등에 따라 유류할증료가 가파르게 오르면서 여행 수요가 위축될 가능성을 우려하고 있습니다.



항공업계 관계자는 "고유가로 인한 손실을 일부 만회하려면 유류할증료 인상은 불가피하다"고 말했습니다.



이어 "소비자 입장에서는 항공권 한 장에 수십만 원을 더 내야 하는 상황이라 여행 수요 자체가 줄어들 수 있다"고 덧붙였습니다.



또 "종전이 이뤄지더라도 국제 유가가 단기간에 안정되기는 쉽지 않다"며 "정부의 실질적인 지원이 필요하다"고 강조했습니다.



(사진=연합뉴스)