등굣길에 실종…'일본 초등생 사망' 밝혀진 범인 정체

일본 교토에서 초등학생이 실종된 지 약 3주 만에 시신으로 발견된 가운데 함께 살던 계부가 16일 새벽 시체 유기 혐의로 체포됐습니다. 또한 살해에도 관여했음을 인정하는 진술을 하고 있다고 수사관계자는 밝혔습니다.



경찰은 용의자의 동선과 사망 경위를 집중적으로 추적하며 사건 전모를 규명하고 있습니다. 계부는 조사에서 "내가 한 일이 틀림없다"라고 혐의를 인정한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 시신이 유기된 구체적인 상황 등을 조사함과 동시에 사망 경위와 동기에 대해서도 추적할 방침입니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 장유진 / 디자인: 양혜민 / 출처: YouTube '日テレNEWS', Sponichi Annex / 제작: 디지털뉴스부)