[자막뉴스] "돈 받았으면 제 값 해" 황당 갑질하더니…결국 본사 나서 "가맹 계약 조치 검토"

한 커피 프랜차이즈 브랜드 점주가 우유 배달 기사에게 배달된 우유를 냉장고에 안 넣고 갔다며 "돈을 받았으면 제 값을 하라"고 공개 저격한 걸 두고 논란이 불거지자 해당 브랜드에서 사과에 나섰습니다.



텐퍼센트커피 가맹본부는 어제(15일) 공식 소셜미디어 계정에 온라인에서 확산된 한 가맹점의 갑질 논란에 대해 "사안의 심각성을 엄중하게 인지하고 있다"면서 사과문을 게재했습니다.



이어 "텐퍼센트커피는 물류기사님을 비롯한 모든 협력 업체 및 현장 구성원 간의 상호 존중을 핵심 운영 원칙으로 삼고 있다"며 "이에 반하는 어떠한 부적절한 언행이나 응대도 결코 용인하지 않는다는 점을 분명히 밝힌다"고 밝혔습니다.



논란이 불거진 직후 해당 가맹점주를 대상으로 1차 사실 확인을 진행헀고, 이후 가맹본부 총괄 임원 등이 매장을 직접 찾아 경위와 사실관계를 파악했다고 덧붙였습니다.



가맹본부는 "확인된 사실을 바탕으로 관련 법령 및 가맹 계약에 근거한 조치 가능 여부를 법률 검토하고 있다"며 "검토 결과에 따라 엄정하게 후속 조치하겠다"고 밝혔습니다.



이번 논란은 텐퍼센트커피 점주 A씨가 자신의 소셜미디어에 "나 제일 싫어하는 거, 일 대충 하는 사람"이라며 "날도 더워지는데 냉장고에 넣고 가야지. 바쁘면 더 일찍 일어나든가"라면서 바닥에 배달된 우유 상자를 찍어 게재하며 불거졌습니다.



A씨는 그러면서 "돈 받았으면 제 값을 하라"며 "이거 (냉장고에) 넣는 데 1분밖에 안 걸린다"고 우유 배송 기사를 저격했습니다.



곧바로 '갑질' 논란이 불거졌지만 A씨는 "저는 매 순간 목숨 거는 각오로 업무에 임한다"며 "일을 가벼이 여기거나 안일한 태도로 일관하는 이들을 결코 신뢰하지 않는다"며 의견을 굽히지 않았습니다.



하지만 논란이 일파만파하자 결국 자필 사과문을 올려 "부주의한 언행으로 깊은 상처를 입으셨을 배송기사님께 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"고 했습니다.



그러면서 해당 게시물은 매장 홍보를 위한 이른바 '어그로'를 위해 과격하고 부적절한 표현을 써서 올린 것이라고 해명했습니다.