교사가 학생에 경기교육감 선거인단 가입 요구 의혹…감사 착수

▲ 진보 후보 단일화에 참여하는 경기도교육감 예비후보들
경기도교육감 선거에 출마한 진보 진영 예비후보들의 단일화 절차가 진행되는 가운데 현직 교사가 학생들에게 선거인단 가입을 요구했다는 의혹이 제기돼 교육 당국이 감사에 착수했습니다.
경기 평택교육지원청은 평택시 한 고등학교 A 교사에 대해 15일 감사에 착수하고 학교 측에 조사개시 통지를 했다고 밝혔습니다.
A 교사는 최근 일부 학생에게 안민석 예비후보 선거인단 가입을 여러 차례 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.
A 교사로부터 선거인단 가입을 요구받은 한 학생은 A 교사를 중앙선거관리위원회에 신고한 것으로 전해졌습니다.
평택교육지원청 관계자는 "아직 사실관계를 확인한 단계는 아니고 해당 교사에 대해서는 사실관계가 어느 정도 확인된 이후에 만나 조사할 예정"이라고 말했습니다.
진보 진영 예비후보 단일화는 여론조사 결과 45%, 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 결정하기로 후보들이 합의한 가운데 여론조사는 이달 18∼20일, 선거인단 투표는 19∼21일까지 진행됩니다.
(사진=경기교육혁신연대 제공, 연합뉴스)
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