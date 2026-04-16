뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

교사가 학생에 경기교육감 선거인단 가입 요구 의혹…감사 착수

최호원 기자
작성 2026.04.16 09:22 조회수
교사가 학생에 경기교육감 선거인단 가입 요구 의혹…감사 착수
▲ 진보 후보 단일화에 참여하는 경기도교육감 예비후보들

경기도교육감 선거에 출마한 진보 진영 예비후보들의 단일화 절차가 진행되는 가운데 현직 교사가 학생들에게 선거인단 가입을 요구했다는 의혹이 제기돼 교육 당국이 감사에 착수했습니다.

경기 평택교육지원청은 평택시 한 고등학교 A 교사에 대해 15일 감사에 착수하고 학교 측에 조사개시 통지를 했다고 밝혔습니다.

A 교사는 최근 일부 학생에게 안민석 예비후보 선거인단 가입을 여러 차례 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.

A 교사로부터 선거인단 가입을 요구받은 한 학생은 A 교사를 중앙선거관리위원회에 신고한 것으로 전해졌습니다.

평택교육지원청 관계자는 "아직 사실관계를 확인한 단계는 아니고 해당 교사에 대해서는 사실관계가 어느 정도 확인된 이후에 만나 조사할 예정"이라고 말했습니다.

진보 진영 예비후보 단일화는 여론조사 결과 45%, 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 결정하기로 후보들이 합의한 가운데 여론조사는 이달 18∼20일, 선거인단 투표는 19∼21일까지 진행됩니다.

(사진=경기교육혁신연대 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
최호원 기자 사진
최호원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지