교사가 학생에 경기교육감 선거인단 가입 요구 의혹…감사 착수

▲ 진보 후보 단일화에 참여하는 경기도교육감 예비후보들

경기도교육감 선거에 출마한 진보 진영 예비후보들의 단일화 절차가 진행되는 가운데 현직 교사가 학생들에게 선거인단 가입을 요구했다는 의혹이 제기돼 교육 당국이 감사에 착수했습니다.경기 평택교육지원청은 평택시 한 고등학교 A 교사에 대해 15일 감사에 착수하고 학교 측에 조사개시 통지를 했다고 밝혔습니다.A 교사는 최근 일부 학생에게 안민석 예비후보 선거인단 가입을 여러 차례 요구했다는 의혹을 받고 있습니다.A 교사로부터 선거인단 가입을 요구받은 한 학생은 A 교사를 중앙선거관리위원회에 신고한 것으로 전해졌습니다.평택교육지원청 관계자는 "아직 사실관계를 확인한 단계는 아니고 해당 교사에 대해서는 사실관계가 어느 정도 확인된 이후에 만나 조사할 예정"이라고 말했습니다.진보 진영 예비후보 단일화는 여론조사 결과 45%, 선거인단 투표 결과 55%를 합산해 결정하기로 후보들이 합의한 가운데 여론조사는 이달 18∼20일, 선거인단 투표는 19∼21일까지 진행됩니다.(사진=경기교육혁신연대 제공, 연합뉴스)