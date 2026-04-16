여자 아이스하키, 네덜란드에 완패…2부 승격 사실상 무산

▲ 네덜란드와 퍽을 다투는 한국

여자 아이스하키 대표팀이 네덜란드의 벽을 넘지 못하고 완패했습니다.김도윤 감독이 이끄는 한국 대표팀은 현지시간 15일 스페인 푸이그세르다에서 열린 2026 국제아이스하키연맹(IIHF) 여자 세계선수권대회 디비전1 그룹B(3부 리그) 네덜란드전에서 3대 0으로 졌습니다.한국은 1피리어드 초반부터 2골을 내주며 흔들렸습니다.2피리어드 들어서도 주도권을 내준 한국은 28분 19초에 파워플레이(상대 페널티에 따른 수적 우위) 골을 헌납하며 3대 0으로 밀렸습니다.한국은 3피리어드에서 유효 슈팅 13대 8로 앞서며 만회 골을 노렸지만 끝내 네덜란드의 골문을 열지 못했습니다.이번 대회에는 한국과 영국, 라트비아, 네덜란드, 카자흐스탄, 스페인이 출전했습니다.우승팀은 내년 디비전1 그룹A(2부 리그)로 승격하고, 최하위 팀은 디비전2 그룹A(4부 리그)로 강등됩니다.1승 2패로 6개국 가운데 4위로 처져 사실상 우승이 어려워진 한국은 카자흐스탄, 스페인과 경기를 남겨뒀습니다.(사진=대한아이스하키협회 제공, 연합뉴스)