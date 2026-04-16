해커 된 AI '미토스 쇼크'…보안 골든타임 임박

▲ 앤트로픽

앤트로픽이 개발한 차세대 인공지능(AI) 모델 '미토스'가 유례없는 성능과 속도로 보안 취약점을 찾아내고 시스템 공격까지 수행할 수 있다는 사실이 알려지면서 전 세계 보안 업계에 충격을 안기고 있습니다.이른바 '미토스 쇼크'로 AI 기반 보안 위협이 현실화되자 정부와 보안 업계는 대응 체계 점검에 나서는 등 긴장 수위를 높이고 있습니다.특히 전문가들은 현재를 '골든타임'으로 규정하며, 국가 차원의 보안 모델 개발과 정보보호 투자 확대 등 민관 협력 체계 구축이 시급하다고 입을 모읍니다.오늘(16일) IT 업계에 따르면 미국 AI 기업 앤트로픽이 최근 제한적으로 공개한 차세대 AI 모델 '클로드 미토스 프리뷰'는 자율형 에이전트 기반으로, 단순 명령 수행을 넘어 스스로 취약점을 탐지하는 기능을 갖춘 것이 핵심입니다.탐지 수준도 기존과 차원이 다릅니다.대표적인 보안 중심 오픈소스 운영체제(OS) '오픈 BSD'에서 지난 27년간 발견되지 않았던 설계 결함을 찾아내고, 이를 기반으로 서비스 거부(DoS) 공격까지 수행할 수 있는 수준으로 알려졌습니다.특히 알려지지 않은 취약점(제로데이)을 발굴하고 이를 공격에 활용하는 속도는 기존 인간 해커 기준 수 개월에서 수 시간 단위로 단축된 것으로 전해집니다.보안 전문가들은 이러한 성능과 속도가 결합된 AI가 악용될 경우, 전 세계 주요 시스템이 동시에 사이버 공격 위험에 노출될 수 있다고 우려합니다.화이트해커 출신 박찬암 스틸리언 대표는 "일반적으로 취약점이 발견되면 패치를 적용하는 데만 해도 상당한 시간이 걸리는데, 미토스는 심각한 취약점을 매우 빠른 속도로 대량 탐지하는 수준"이라며 "공격 속도는 비약적으로 빨라졌지만 대응 속도는 이를 따라가지 못하고 있어 위기감이 커지고 있다"고 진단했습니다.앤트로픽 역시 이러한 위험성을 고려해 해당 모델의 일반 공개를 보류하고, 일부 글로벌 기술 기업과 함께 보안 대응을 모색하는 '프로젝트 글래스윙'을 추진 중입니다.국내 보안 업계도 고도화된 AI가 촉발할 위협에 대해 개별 기업 단위 대응으로는 한계가 있다며 국가 차원의 지원 필요성을 역설하고 있습니다.김진수 한국정보보호산업협회(KISIA) 회장은 "고도화된 AI 모델이 국가 전략 무기로 활용될 경우 국가 전산망 침투, 핵심 정보 탈취, 금융 데이터 유출 등 심각한 안보 위협으로 이어질 수 있다"고 지적했습니다.이어 "보안 골든타임을 놓치지 않기 위해 정부 주도의 대규모 연구개발(R&D)을 통해 독자적인 방어 체계를 구축해야 한다"며 "정부 AI 예산의 최소 10%를 사이버 보안에 투자하고, 국내 보안 기업의 AI 내재화를 위해 AI 사용료를 지원하는 등 실질적 정책도 필요하다"고 제언했습니다.미토스 자체를 넘어, 향후 AI 에이전트 진화에 따른 구조적 보안 위협에 대응해야 한다는 목소리도 나옵니다.이성권 엔키화이트햇 대표는 "미토스는 취약점 탐지 속도를 끌어올린 사례일 뿐, AI 기반 보안 위협은 이미 현재진행형"이라며 "접근 권한 최소화를 원칙으로 하는 제로 트러스트 체계를 구축하고, 민감 데이터는 폐쇄형 환경에서만 운영하는 등 전방위적 보안 정책 수립이 필요하다"고 강조했습니다.과학기술정보통신부는 지난 14일부터 통신 3사, 네이버·카카오 등 주요 플랫폼 기업, 정보보호 산업계 등과 긴급 회의를 열어 AI 사이버 보안 대응 태세 점검에 나서고 있습니다.배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "우리 기업과 기반 시설이 위협에 노출되지 않도록 하면서 사이버 보안 역량을 강화해야 한다"며 "민관 합동으로 국내 사이버 보안 생태계 고도화를 추진해야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)