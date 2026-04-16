뮌헨, 레알 마드리드에 합계 6대 4 승리…4강서 김민재 vs 이강인 성사

▲ 레알 마드리드 꺾고 기뻐하는 바이에른 뮌헨 선수들

김민재가 뛰는 독일프로축구 바이에른 뮌헨이 레알 마드리드(스페인)를 물리치고 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 4강에 올랐습니다.이로써 UCL 4강 무대에서 김민재와 이강인(파리 생제르맹·PSG)의 맞대결이 펼쳐지게 됐습니다.뮌헨은 오늘 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 UCL 8강 2차전에서 루이스 디아스와 마이클 올리세의 극적인 막판 연속골로 4대 3 역전승을 거뒀습니다.마드리드 원정으로 치른 1차전에서 2대 1로 승리한 뮌헨은 1, 2차전 합계 6대 4로 앞서며 준결승행 티켓을 거머쥐었습니다.2019-2020시즌 이후 6년 만의 우승에 도전하는 뮌헨의 4강 상대는 '디펜딩 챔피언' PSG입니다.오는 29일 오전 4시 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 1차전, 다음 달 7일 오전 4시 알리안츠 아레나에서 2차전을 치릅니다.김민재와 이강인이 각각 뮌헨, PSG에서 뛰는 동안 양 팀이 UCL 무대에서 대결하는 건 이번이 3번째입니다.첫 대결인 2024-2025시즌 리그 페이즈에서는 뮌헨이 1대 0으로 이겼고, 김민재는 풀타임, 이강인은 후반 마지막 25분을 소화했습니다.당시 김민재가 결승골을 넣었습니다.2025-2026시즌 리그 페이즈에서 치러진 두 번째 대결에서도 뮌헨이 2대 1로 승리했습니다.이때 김민재는 후반에, 이강인은 전반에 교체 투입됐습니다.이강인은 후반 주앙 네베스의 만회골을 도왔습니다.UCL에 특히 강한 면모를 보여온 레알 마드리드는 두 시즌 연속으로 8강 고지에서 탈락해 자존심을 구겼습니다.김민재는 오늘 출전하지 않고 벤치에서 경기를 지켜봤습니다.요나탄 타, 다요 우파메카노가 포백 수비라인의 중앙 수비수로 선발 출전했습니다.경기는 시작부터 요동쳤습니다.전반 1분 만에 뮌헨 골키퍼 마누엘 노이어의 치명적인 실수를 틈타 레알 마드리드의 아르다 굴레르가 선제골을 뽑아냈습니다.뮌헨이 5분 뒤 알렉산다르 파블로비치의 헤더로 균형을 맞췄지만 굴레르가 전반 29분 환상적인 프리킥으로 다시 골망을 흔들었습니다.난타전은 계속됐습니다.전반 38분 뮌헨의 '주포' 해리 케인이 올 시즌 UCL 12호 골을 터뜨리자, 레알 마드리드의 골잡이 킬리안 음바페가 전반 42분 비니시우스 주니오르의 송곳 같은 패스를 받아 문전에서 마무리해 UCL 15호 골을 넣었습니다.UCL 득점 레이스에서 음바페가 1위, 케인은 2위입니다.1, 2차전 합계 4대 4로 팽팽한 상황, 후반 막판 뮌헨의 뒷심이 빛났습니다.후반 41분 레알 마드리드 미드필더 아두아르도 카마빙가가 경고 누적으로 퇴장당했습니다.수적 우위를 업고 총공세에 나선 뮌헨은 후반 44분 루이스 디아스가 시리즈 결승골을 터뜨려 기세를 올렸습니다.디아스는 페널티아크 왼쪽에서 빨랫줄 같은 오른발 강슛으로 골대를 찔렀습니다.뮌헨은 후반 48분에는 올리세가 왼발 감아차기 슈팅으로 득점해 승리에 쐐기를 박았습니다.(사진=게티이미지)