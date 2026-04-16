[뉴욕증시] "전쟁 마무리 단계" 언급…S&P500 7천선 돌파

S&P500 지수가 사상 처음으로 7000선을 넘어섰고 나스닥도 1% 넘게 상승한 반면 다우 지수는 약보합권에서 숨 고르며 마감했습니다.



업종별로는 기술주와 경기소비재, 커뮤니케이션업종이 각각 1% 넘게 오르며 시장의 상승을 주도했습니다.



오늘 시장은 이란과의 종전 협상 재개 가능성이라는 호재가 가파른 상승세를 이끌었고 여기에 대형 은행들의 견조한 실적 발표가 더해지며 상승 동력에 힘을 실었습니다.



트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 거의 마무리 단계에 있다고 밝히며 이란 측이 협상을 강력히 원하고 있다고 언급했습니다.



2차 종전협상이 임박했다는 소식에 투자 심리가 크게 개선되면서 S&P500과 나스닥 지수는 나란히 사상 최고치를 경신했습니다.



여기에 연준 역시 베이지북을 통해 중동 사태에 따른 불확실성을 언급하면서도 미국의 경기는 여전히 견고하다고 진단해 시장에 안도감을 줬습니다.



종목별로는 기술주의 강세가 두드러졌는데요.



마이크로소프트가 4% 올랐고 테슬라는 7% 급등하며 상승 폭을 키웠습니다.



전날에 이어 대형 은행들의 실적 호조도 이어졌습니다.



뱅크오브아메리카와 모건스탠리 모두 매출과 순이익에서 시장 예상치를 상회하며 금융주 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.



내일은 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC와 넷플릭스가 실적을 공개하며 협상 진전 상황에 따른 대통령의 추가 입장 표명에 시장의 관심이 쏠릴 전망입니다.