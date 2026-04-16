'에이스' 김진욱 완벽투…롯데, LG 9연승 저지

<앵커>



프로야구 롯데가 LG의 9연승을 저지했습니다. 에이스로 발돋움한 김진욱 투수가 완벽투로 승리를 이끌었습니다.



유병민 기자입니다.



<기자>



김진욱은 지난해보다 평균 시속 3km 가까이 오른 묵직한 직구로 LG 타선을 제압했습니다.



2회 구본혁을 최고 시속 149km짜리 직구로 헛스윙 삼진, 홍창기를 루킹 삼진으로 돌려세운 뒤 5회 투아웃 1, 2루 위기에선 신민재를 직구로 루킹 삼진 처리하고 무실점 행진을 이어갔습니다.



6회 위기에서도 김진욱의 선택은 직구였습니다.



투아웃 2루에서 문보경을 바깥쪽 루킹 삼진 처리한 뒤 주먹을 불끈 쥐고 포효했습니다.



김진욱이 7회 투아웃까지 3안타 무실점 완벽투를 선보이자 동료들도 지원 사격 했습니다.



3회 손성빈이 결승 솔로 홈런을 터뜨렸고, 2대 0으로 앞선 8회엔 우익수 윤동희가 오스틴의 장타성 타구를 잡아내 승부를 갈랐습니다.



롯데는 LG의 9연승을 저지하고 2연패에서 탈출했습니다.



KIA는 키움을 꺾고 파죽의 6연승을 달렸습니다.



6대 5로 쫓긴 7회 김도영이 좌월 솔로 홈런으로 이틀 연속 아치를 그려 승부에 쐐기를 박았습니다.



KT는 홈런 4방과 9타점을 합작한 김현수, 장성우의 활약으로 NC에 완승을 거뒀습니다.



하지만, 안현민이 6회 안타를 기록한 뒤 햄스트링 부상으로 교체되는 악재를 만났습니다.



SSG는 고명준의 결승 석 점포로 두산에 전날 패배를 설욕했고, 삼성은 사사구 10개를 내주며 무너진 한화 마운드를 공략해 5연승으로 단독 선두에 올랐습니다.



(영상편집 : 박기덕)