대구·울산 등 단일화 논의 한창…"선택 아닌 필수"

<앵커>



다자 구도 조짐이 보이는 대구시장과 울산시장, 부산 북갑 국회의원 선거를 앞두고 단일화 논의가 한창입니다. 민주당 충남지사 후보론 박수현 의원이 확정됐습니다.



박찬범 기자입니다.



<기자>



국민의힘 대구시장 공천에서 배제된 뒤 무소속 출마 가능성을 열어두고 있는 이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원.



[이진숙/전 방송통신위원장 (그제) : 대구시장은 대구시민들 손으로 뽑겠다는 대구 정신이 분출하고 있습니다. ]



누구든 무소속으로 출마한다면, 김부겸 민주당 대구시장 후보에 맞서는 보수 야권 후보는 2명 이상이 됩니다.



최은석 국민의힘 대구시장 경선 후보는 경선 후보 6명 중 누가 후보가 되더라도 "무소속 후보와 단일화는 선택이 아닌 필수"라고 강조했습니다.



6월 국회의원 보궐선거 실시가 유력한 부산 북갑 지역구에서도 한동훈 전 대표가 출마를 공식화하자, 부산 지역구 국민의힘 의원들이 잇따라 '후보 단일화'를 주장하고 나섰습니다.



곽규택 의원은 당에서 제명된 한 전 대표를 복당시킨 뒤 국민의힘 후보들끼리 단일화하자고 제안했습니다.



[곽규택/국민의힘 의원 (채널A '김진의 돌직구쇼') : 다선 의원님들께서 당 지도부를 좀 설득해 주시고, 지금 시점에 오히려 저는 (한동훈 전 대표가) 복당을 해야 할 시점이다. ]



김미애 의원은 "국민의힘 후보를 공천한 뒤에 승리를 위한 단일화는 필요하다"고 말했습니다.



울산시장 선거에서는 민주당 김상욱 후보가 진보당 김종훈 후보의 단일화 제안을 수용했고, 조국혁신당 황명필 후보도 동의하면서 내일 세 후보가 토론회를 갖기로 했습니다.



[김상욱/민주당 울산시장 후보 : 울산 내 범민주 진영의 건강한 사회 통합이 먼저 이루어져야 합니다.]



국민의힘에서는 김두겸 현 울산시장이 공천을 받은 가운데, 컷오프된 박맹우 전 시장은 무소속 출마를 선언한 상태입니다.



이런 가운데, 민주당 충남지사 경선 결선에서는 박수현 의원이 양승조 전 지사를 꺾고 후보로 선출됐습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 이연준)