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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.16 06:07 조회수
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1. "휴전 연장 요청 안 해".."4월 말까지 합의 가능성"

미국 백악관이 이란과 종전 논의를 진행하고 있다면서 휴전 연장은 요청한 적 없다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 4월 말 이전 이란과 합의할 가능성이 높다고 말했습니다.

2. "미와 메시지 교환…파키스탄 대표단 테헤란 방문"

이란은 1차 협상 결렬 뒤에도 중재국인 파키스탄을 통해 미국과 여러 건의 의견 교환이 이어지고 있다고 밝혔습니다. 수도 테헤란에서 파키스탄 대표단을 맞아 미국의 입장을 듣고 논의를 이어갈 거라고 밝혔습니다.

3. "원유 2억 7,300만 배럴 추가 확보…통행료 지불 계획 없어"

정부가 연말까지 원유는 2억 7천300만 배럴, 나프타는 최대 210만 톤을 추가로 들여오기로 했습니다. 이란에 호르무즈 해협 통행료를 지불할 계획은 없다고 밝혔습니다.

4. "북 핵무기 생산 능력 증대…한국 '핵잠' 검증 필요"

방한 중인 그로시 IAEA 사무총장이 북한의 핵무기 생산 능력이 심각하게 커졌다고 진단했습니다. 우리 정부가 도입하려는 핵추진 잠수함에 대해선 IAEA 검증이 필요하다고 말했습니다.
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