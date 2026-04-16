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'예수 행세 논란' 트럼프, 이번엔 예수에 안긴 이미지 SNS 올려

유영규 기자
작성 2026.04.16 05:45 조회수
'예수 행세 논란' 트럼프, 이번엔 예수에 안긴 이미지 SNS 올려
▲ 트럼프 대통령 트루스소셜에 올라온 이미지

트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 소셜미디어에 예수에게 안겨 있는 자신의 이미지를 공유했습니다.

앞서 자신을 예수에 빗댄 이미지를 올렸다가 논란이 일자 삭제한 뒤, 며칠 만에 예수와 함께 등장하는 이미지를 또 게시한 것입니다.

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 이 같은 이미지를 공유하며 "급진 좌파 광신도들은 이것을 좋아하지 않을지도 모르지만, 나는 꽤 괜찮다고 생각한다!!!"고 적었습니다.

인공지능(AI)으로 생성된 것으로 추정되는 이 이미지는 예수가 트럼프 대통령을 감싸 안고 있는 모습인데 눈을 감은 채 머리를 맞댄 두 사람 뒤로 미국 국기가 보입니다.

해당 이미지는 원래 엑스(X)에 올라온 게시물로, "신께서 트럼프 카드를 꺼내신 게 아닌가 생각이 든다"는 문구도 함께 적혀 있습니다.

앞서 트럼프 대통령은 지난 12일 흰옷을 입고 붉은 망토를 걸친 채 병든 누군가의 이마에 손을 얹은 자신의 이미지를 올렸습니다.

자신을 예수에 비유한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, 해당 게시물을 약 12시간 만에 삭제했습니다.

트럼프 대통령은 이후 취재진에 해당 이미지가 '의사의 역할을 하는 자신'을 표현한 것이라고 주장했습니다.

(사진=트럼프 대통령 트루스소셜, 연합뉴스)
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