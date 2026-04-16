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"미국의 호르무즈 봉쇄 이후 유조선 서쪽으로 첫 통과"

전형우 기자
작성 2026.04.16 05:14 조회수
"미국의 호르무즈 봉쇄 이후 유조선 서쪽으로 첫 통과"
▲ 호르무즈 해협

미국이 호르무즈 해협 봉쇄에 돌입한 이후 유조선이 페르시아만(걸프 해협) 방면으로 통항한 첫 사례가 나왔다고 선박 추적 사이트 마린트래픽이 15일(현지시간) 밝혔습니다.

마린트래픽은 몰타 선적의 초대형원유운반선(VLCC) 아기오스파누리오스Ⅰ호가 이날 해협을 통과해 서쪽으로 향했다며 이같이 설명했습니다.

이란 시간 기준으로 이날 0시 58분께 이 배의 자동식별장치(AIS) 상태가 '정박 중'에서 '엔진 가동 중'으로 바뀌었으며, 오전 5시 21분께 해협을 지나간 것으로 확인됐습니다.

이 배는 이날 오전 6시 6분께 페르시아만으로 진입했으며, 오는 16일 이라크 바스라에 입항할 예정입니다.

러시아 일간 이즈베스티야는 아기오스파누리오스Ⅰ호가 오만만에 정박한 채로 거의 이틀을 보낸 뒤 두 번째 통과 시도에서 해협을 지나갈 수 있었다고 보도했습니다.

튀르키예 아나돌루 통신도 이 소식을 전하며 "세계에서 가장 중요한 에너지 수송로 중 하나인 호르무즈 해협을 통한 유조선 운항이 조심스럽게 재개될 조짐을 보였다"고 평가했습니다.

이날 앞서 미국의 대(對)이란 군사작전을 총괄 지휘하는 미군 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협에서 이란 선박에 대한 봉쇄 조처를 시작한 뒤 이틀간 9척의 선박이 이란 항구나 연안으로 회항했다고 밝혔습니다.

중부사령부는 "미국이 이란 항구를 드나드는 선박 봉쇄를 시행한 지 48시간 동안 미군을 통과한 선박은 한 척도 없었다"고 주장했습니다.

다만 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 선박 추적 정보 업체 케이플러(Kpler)의 해운 데이터를 인용, 13∼14일 이틀간 이란과 관련 없는 선박의 해협 통과는 12척 이상이라고 보도했습니다.

앞서 전날에는 미국 당국자가 봉쇄 첫 24시간 동안 이란과 연계가 없는 중립적인 상선이 20척 넘게 해협을 통행했다고 밝혔다고 NYT와 월스트리트저널(WSJ)이 보도한 바 있습니다.
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