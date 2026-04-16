[날씨] '자외선 매우 높아'…서울 27도·청주 28도

오늘(16일)도 서쪽 지역을 중심으로 낮 동안 초여름 더위를 보이겠습니다.



오늘 낮 기온 서울이 27도, 전주와 청주는 28도까지 치솟겠고요.



반면 동해안 지역은 20도를 밑돌며 선선하겠습니다.



오늘 정오부터 오후 3시 사이 서울을 비롯한 대부분 지역의 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



건조특보는 서울을 비롯해 일부 중부와 경북 서부를 중심으로 확대됐습니다.



오늘 바람도 다소 강하게 부는 만큼 화재에 각별히 주의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑다가 제주는 오전부터, 그 밖의 전국은 늦은 오후부터 차차 흐려지겠습니다.



한편 제주는 오늘 돌풍이 몰아치면서 강풍특보가 내려지겠습니다.



현재 기온 서울이 13도로 어제와 비슷하게 시작하고요.



한낮에 대구 22도로 어제보다 5도가량 낮겠습니다.



내일과 모레 사이 충청 이남 지역에 비가 내릴 텐데요.



특히 내일 제주를 중심으로 비가 강하게 쏟아지겠고 내일은 더위가 잠시 누그러졌다가 주말에 다시 날이 더워지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)