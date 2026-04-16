"명령 떨어지면 바로 출항"…"대가 지불 계획 없어"

<앵커>



미국이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나선 이후 이란과 무관한 선박 20척 이상이 해협을 통과한 것으로 알려졌습니다. 우리 선박들도 통행 재개를 기대하며 출항 준비를 하고 있습니다. 이런 가운데 정부는 이란에 통행료를 지불할 계획이 없다고 밝혔습니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



미국의 호르무즈 해협 역봉쇄 이후 20여 척의 상선이 통과했다는 소식에, 호르무즈 해협 안쪽에 발이 묶인 우리 선박들은 이제나저제나 출항만 기다립니다.



[전정근/HMM 해상노조 위원장 : 출항 명령이 떨어지면 바로 출항해서 통항할 수 있도록 만반의 준비를 다 하고 있거든요.]



정부가 우리 선박 26척에 대한 정보를 이란 측에 제공하면서 기대는 더 커졌습니다.



[김두영/SK해운 연합노조 위원장 : 이란과의 어떤 협상이 되고 있다고 봐야 하지 않을까, 라는 기대감도 다들 있는 거 같아요.]



조현 외교부 장관은 이란은 물론 미국과 걸프협력회의 국가들에 우리 선박 정보를 전달하고 안전 확보와 통행 협조를 요청했다고 밝혔습니다.



다만 이란에 별도의 대가를 낼 계획은 없다고 선을 그었습니다.



[조현/외교부 장관 : 이란에 어떤 대가를 지불하고, 미국 측이 이야기한 것에 반하는 그런 계획도 없습니다.]



봉쇄가 길어지면서 선사들은 보험료와 유류비, 선원 인건비, 식비까지 매일매일 눈덩이처럼 불어나는 비용에 허덕이고 있습니다.



17개 선사, 26척의 선박의 하루 피해액은 약 21억 3천만 원에 이릅니다.



[중소 선사 A : 배가 하루에 2천만 원 정도의 고정 비용이 발생하는데, 그거는 그냥 다 날아가는 거죠.]



[중소 선사 B : 지금 2척이니까 (40여 일 동안) 80억 이상이, 눈에 안 보이는 손실이 나고 있는 거죠.]



만약 봉쇄가 풀리더라도 곧바로 운항이 정상화되는 건 아닙니다.



선사들은 대기 선박이 몰리면서 실제 해협을 빠져나오는 데만 15일 이상 걸릴 수 있는 것으로 보고 있습니다.



정부는 최근 확보한 추가경정예산 14억 원 중 일부를 활용해 보험료 할증으로 어려움을 겪는 중소 선사를 지원할 계획입니다.



(영상편집 : 윤태호, 화면제공 : HMM 해상노조)