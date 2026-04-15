미 민주, 국방장관 탄핵 추진…"미승인 이란전에 장병 위험 초래"

▲ 피트 헤그세스 미국 국방장관

미국 민주당이 15일(현지시간) 연방하원에서 의회의 사전 승인을 구하지 않고 이란 공습을 강행한 책임 등을 물어 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관 탄핵소추안을 발의한다고 미 매체 악시오스가 보도했습니다.하원 민주당 의원들은 헤그세스 국방장관을 상대로 권력 남용, 전쟁 범죄 등 5가지 위법 행위를 이유로 한 탄핵소추안을 발의할 예정입니다.악시오스가 입수한 7페이지 분량 탄핵안에 따르면 민주당 의원들은 헤그세스 장관이 미승인 이란전으로 미군 장병에 무모한 위험을 초래했다고 지적했습니다.또 헤그세스 장관이 이란에서 다수의 민간인 사상자와 민간 인프라 파괴를 초래한 작전을 승인 또는 묵인하거나 방지하지 못했다는 점을 문제로 삼았습니다.아울러 미군이 지난해 9월 베네수엘라 마약 운반 추정 선박을 격침한 뒤 2차 공격으로 생존자들을 살해한 것도 무력분쟁법 위반이자 민간인을 표적화한 사례라고 짚었습니다.이 밖에 헤그세스 장관이 지난해 3월 미군의 예멘 후티 반군 타격 당시 작전 정보를 관계자들과 공유하면서 민간 채팅앱(시그널)을 사용한 것은 민감한 군사 정보를 무분별하게 다룬 것이라며 탄핵 사유로 꼽았습니다.이번 탄핵안은 야사민 안사리(애리조나) 하원의원이 주도했으며 스티브 코헨(테네시), 재스민 크로켓(텍사스) 등 8명이 공동 발의자로 참여했습니다.공화당이 다수당인 현 하원 구도에서 탄핵안이 통과될 가능성은 사실상 전무합니다.다만 '시그널 게이트' 등 기존 논란에 더해 이란전까지 겹치면서, 헤그세스 장관이 민주당의 집중 공격 대상으로 부상하고 있다는 분석이 나옵니다.킹슬리 윌슨 국방부 대변인은 민주당의 장관 탄핵 추진에 대해 "전쟁부가 이란에서 트럼프 대통령의 목표를 단호하고 압도적으로 달성한 가운데, 민주당이 또 한 번 헤드라인을 장식하려 애쓰는 것에 불과하다"고 말했습니다.