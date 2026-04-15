프로야구 SSG, 고명준 3점포 앞세워 두산 꺾고 6연패 '끝'

▲ 15일 두산 전에서 1회 3점 홈런을 친 SSG 고명준

프로야구 SSG 랜더스가 두산 베어스를 물리치고 최근 6연패 늪에서 벗어났습니다.SSG는 오늘(15일) 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 두산과 홈 경기에서 6대 0으로 이겼습니다.최근 6연패 중이던 SSG는 모처럼 승리를 따내며 시즌 성적 8승 7패가 됐습니다.반면 두산은 5승 1무 9패, 9위로 순위가 한 계단 밀렸습니다.SSG는 1회 고명준의 시즌 4호 3점 홈런으로 기선을 잡았고, 6회 오태곤, 8회 정준재의 솔로포가 이어지며 길었던 연패를 끝냈습니다.SSG는 3대 0으로 앞선 5회초 수비에서 선발 투수 최민준이 두산 선두 타자 양석환에게 안타를 맞자 곧바로 이로운으로 교체하며 연패 탈출에 강력한 의지를 내보였습니다.다음 타자 윤준호를 투수 땅볼 병살타로 잡아내고 위기를 넘긴 이로운이 1⅓이닝을 피안타 2개, 사사구 1개, 무실점으로 막고 시즌 2승째를 따냈습니다.두산 이영하는 선발 등판해 3이닝 동안 탈삼진 7개를 잡았지만 피안타 5개, 사사구 3개로 3실점 해 패전 투수가 됐습니다.전날 한화 이글스에서 두산으로 트레이드된 손아섭은 2번 타자 좌익수로 선발 출전, 3타수 1안타에 볼넷 1개와 삼진 1개를 기록했습니다.(사진=SSG 랜더스 제공, 연합뉴스)