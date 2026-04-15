트럼프 "내가 호르무즈 영구 개방하고 있다"…역봉쇄 성공 주장

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 15일(현지시간) 자신이 호르무즈 해협을 영구적으로 개방하고 있다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "중국은 내가 호르무즈 해협을 영구적으로 개방하고 있는 것을 매우 기뻐하고 있다"고 적었습니다.이어 "나는 그들(중국)을 위해, 또한 세계를 위해 그것을 하고 있다"며 "이런 상황은 다시 일어나지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.이러한 언급은 미 해군에 지시해 미 동부시간으로 지난 13일 오전 10시를 기해 호르무즈 해협에서 이란 항구를 오가는 모든 선박을 봉쇄하기 시작하면서 이란 전쟁 와중에서 이란의 해협 통제권 시행으로 발이 묶였던 제3국 왕래 선박들이 해협을 자유롭게 통과하고 있다는 주장입니다.트럼프 대통령은 또한 "중국은 이란에 무기를 보내지 않기로 합의했다"며 "몇 주 뒤 내가 그곳(중국 베이징)에 도착하면 시진핑 중국 국가주석은 나를 꼭 껴안아 줄 것"이라고 했습니다.그는 그러면서 "우리는 현명하고 아주 훌륭하게 함께 일하고 있다. 이게 싸우는 것보다 낫지 않을까"라며 "하지만 기억하라. 필요하다면 우리는 매우 잘 싸우며, 누구보다 더 잘 싸운다"고 말했습니다.이는 시 주석과의 친분을 강조하는 동시에, 5월 중순으로 조정된 자신의 중국 방문이 예정대로 이뤄질 것이라는 점을 확인한 것으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 앞서 이날 보도된 영국 스카이뉴스와의 인터뷰 기사에서 시 주석과 서한 교환을 통해 중국이 이란에 무기 제공을 하지 않겠다고 약속했다고 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)