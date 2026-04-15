여자농구 삼성생명, 하나은행 3승 1패 잡고 챔프전 진출

▲ 15일 경기도 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 플레이오프 4차전 삼성생명 블루밍스와 하나은행의 경기. 득점에 성공한 삼성생명 선수들이 3쿼터 작전타임 때 벤치로 들어가며 기뻐하고 있다
여자프로농구 정규리그 3위 용인 삼성생명이 2위 부천 하나은행을 물리치고 챔피언결정전에 올랐습니다.
삼성생명은 오늘(15일) 용인체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 플레이오프(PO) 4차전(5전3승제) 홈 경기에서 하나은행을 58-53으로 제압했습니다.
원정에서 치른 1, 2차전에서 1승 1패를 거둔 뒤 홈 팬들의 응원 속에 2승을 더 챙긴 삼성생명은 시리즈 전적 3승 1패로 챔프전에 진출했습니다.
삼성생명은 이제 아산 우리은행을 3-0으로 완파하고 챔프전에 선착한 정규리그 1위 청주 KB를 상대로 통산 7번째 우승에 도전합니다.
양 팀의 정규리그 상대 전적에서는 KB가 5승 1패로 크게 앞섭니다.
삼성생명은 이번 시리즈 승리로 포스트시즌에서 하위 팀이 상위 팀을 잡는 '업셋'의 명수임을 증명했습니다.
최근 10시즌 동안 여자프로농구 포스트시즌에서 발생한 6차례 업셋 중 4차례를 삼성생명이 이뤄냈습니다.
특히 정규리그 4위를 한 2020-2021시즌에는 챔프전에서 2위 KB를 물리치는 대이변을 일으키고 우승한 바 있습니다.
이게 삼성생명의 마지막 우승으로 남아있습니다.
올 시즌 정규리그에서 돌풍을 일으키며 2위를 차지해 PO에 진입한 하나은행은 1차전 승리의 기세를 이어가지 못한 채 내리 3연패 하며 탈락했습니다.
올 시즌 은퇴하겠다고 공언한 하나은행 김정은은 마지막 봄 농구 무대를 씁쓸한 패배로 마쳤습니다.
전반부터 치열한 시소게임이 펼쳐졌습니다.
1쿼터에는 삼성생명이 3점 2개를 포함해 9점을 책임진 강유림을 앞세워 근소한 우위를 점했습니다.
16-15로 앞서나가며 쿼터를 마쳤습니다.
승부의 무게추는 2쿼터 들어 하나은행 쪽으로 살짝 쏠렸습니다.
하나은행의 '주포' 이이지마 사키의 득점포 영점이 2쿼터 들어 맞춰졌습니다.
이이지마는 2쿼터에만 8점을 넣었습니다.
삼성생명은 27-30으로 뒤진 채 맞은 3쿼터 초반 김아름과 강유림의 3점 등으로 연속 7점을 뽑아내며 5점 차 리드를 만들어 주도권을 잡는 듯했습니다.
그러자 이이지마가 나섰습니다.
쿼터 종료 3분을 남기고 배혜윤을 앞에 두고 던진 3점을 비롯해 연속 5점을 올리며 39-39로 균형을 맞췄습니다.
하나은행이 43-42로 앞선 채 시작된 4쿼터에도 접전을 이어졌습니다.
삼성생명의 베테랑 배혜윤이 해결사로 나섰습니다.
1분 26초를 남기고 진안과 경함을 이겨내고서 골밑 득점을 올리고 파울까지 유도해냈습니다.
진안은 5반칙 퇴장을 당했고, 배혜윤은 자유투까지 넣어 삼성생명에 56-53으로 앞서나가게 만들었습니다.
10초를 남기고 이해란이 자유투 2개를 모두 넣으면서 삼성생명의 승리가 굳어졌습니다.
강유림이 양 팀 최다 20점을 넣으며 삼성생명 승리에 앞장섰습니다.
10점 10리바운드로 더블더블을 기록한 이해란과 결승점 포함 9점을 해결한 배혜윤의 활약도 빛났습니다.
하나은행에서는 이이지마가 15점으로 분투했습니다.
(사진=연합뉴스)
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