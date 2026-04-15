SBS, 안동시·K-water와 손잡고 '2026 SBS 런 앤뮤직 페스티벌 in 안동' 개최

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SBS와 안동시, 한국수자원공사(K-water)가 손잡고 대규모 복합 문화 축제인 '2026 SBS 런 앤뮤직 페스티벌 in 안동'을 개최한다.14일 안동댐 세계물포럼기념센터에서 SBS와 안동시, 한국수자원공사는 '2026 SBS 런 앤뮤직 페스티벌 in 안동' 의 성공적인 개최를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약은 안동댐 준공 50주년을 맞이하여 안동댐 주변의 아름다운 수변 자원과 글로벌 K-POP 콘텐츠를 결합하여 관광객을 유치하고, 지방소멸 위기에 대응하는 새로운 지역 활성화 모델을 구축하기 위해 마련됐다.SBS와 안동시, 한국수자원공사는 11월 7일 개최 예정인 '2026 SBS 런 앤뮤직 페스티벌 in 안동'의 성공적 운영을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.특히 이번 행사는 단순한 마라톤 대회를 넘어, 정상급 아티스트와 함께 안동댐 수변을 달리고 걷는 '스타 런·스타 워크', 안동 시민운동장에서 펼쳐지는 '대형 K-POP 콘서트'와 지역 소상공인이 참여하는 '로컬 마켓' 등이 어우러져 복합 문화 축제가 될 예정이다.한편, '2026 SBS 런 앤뮤직 페스티벌 in 안동'의 참가 신청 및 상세 프로그램 정보는 댐 로컬브랜딩 플랫폼 '로컬바이브' 앱을 통해 5월부터 순차적으로 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)