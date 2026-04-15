뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

민주당 충남지사 후보에 박수현 확정…국힘 김태흠 현 지사와 격돌

김관진 기자
작성 2026.04.15 18:54 조회수
민주당 충남지사 후보에 박수현 확정…국힘 김태흠 현 지사와 격돌
▲ 민주당 박수현 의원

민주당이 박수현 의원(충남 공주·부여·청양)을 6·3 지방선거 충남지사 후보로 확정했습니다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 오늘(15일) 민주당 당사에서 이 같은 내용의 충남지사 후보 경선 결선 투표 결과를 발표했습니다.

박 후보는 지난 13일부터 사흘간 진행된 결선 끝에 양승조 후보를 꺾고 최종 후보가 됐습니다.

당규에 따라 득표율은 공개되지 않았습니다.

이에 따라 박 후보는 일찌감치 단수 공천된 국민의힘 소속 김태흠 현 충남지사와 본선에서 대결을 벌이게 됐습니다.

재선 의원인 박 후보는 문재인 정부 당시 청와대 대변인과 국민소통수석비서관을 역임했으며 민주당 정청래 대표 체제에서 당 수석대변인을 지냈습니다.

제19대 총선에서 민주통합당 후보로 출마해 당선됐고, 이후 제20·21대 총선에서 고배를 마신 뒤 제22대 총선에서 재선에 성공했습니다.

현역 국회의원인 박 후보의 공천이 확정되면서 그의 지역구인 충남 공주·부여·청양은 이번 지방선거와 함께 보궐선거가 치러질 것으로 보입니다.

이에 따라 민주당은 현재 경선 결선이 진행 중인 세종과 제주 2곳을 제외한 모든 광역자치단체장 후보를 확정했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지