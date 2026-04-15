[날씨/XR] '초여름 더위'에 반소매 차림…"일교차 커요"

오늘(15일)도 낮에는 반소매 옷차림이 활동하기 편하셨죠.



내일도 서쪽 지역을 중심으로 낮에는 초여름처럼 덥겠습니다.



다만 아침과의 일교차가 15도에서 많게는 20도 안팎까지 크게 벌어지겠습니다.



큰 일교차에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



모레는 고온을 잠시나마 누그러뜨릴 비 소식이 나와 있습니다.



충청과 남부 지방을 중심으로 오겠고요, 특히 저기압과 가까운 제주에는 최대 80mm 이상의 많은 비가 내리겠고, 충청과 남부 지방에는 적게는 5에서, 많게는 40mm의 비가 내리겠습니다.



한편 당분간 비 소식 없는 중북부 지역은 대기가 매우 건조하겠습니다.



서울에도 오늘 건조주의보가 내려진 만큼 화재 사고 주의하셔야겠습니다.



오늘 위성 영상 살펴보겠습니다.



보시는 것처럼 전국 하늘 구름 없이 맑게 드러나 있는데요.



내일은 동해상에 위치한 고기압의 가장 자리에 놓이면서 오후부터 차차 하늘이 흐려지겠습니다.



제주는 오전부터 바람이 무척 강하게 불겠습니다.



맑은 날씨에는 밤사이 복사 냉각 효과가 활발해져서 기온이 떨어집니다.



아침 기온은 10도 안팎으로 출발하겠고요, 낮에는 동풍이 불면서 서쪽 지역은 서울이 27도, 반면에 동쪽 지역은 울산과 부산이 19도에 그치겠습니다.



금요일부터 토요일 아침 사이 충청과 남부 지방에 비가 내리겠고요, 비가 그치고 주말에는 다시 낮에 더워지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)