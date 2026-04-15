33년 만에 마주 앉은 이스라엘-레바논…휴전은 불투명

<앵커>



이스라엘과 레바논이 미국 워싱턴에서 33년 만에 고위급 회담을 열었습니다. 양국은 직접 협상에 나서기로 합의했지만, 정작 분쟁의 핵심인 헤즈볼라가 빠져 있어 실질적 평화로 이어질지는 불투명합니다.



보도에 곽상은 기자입니다.



<기자>



현지 시간 14일, 루비오 미 국무장관을 사이에 두고 이스라엘과 레바논 대사가 마주 앉았습니다.



외교 관계가 없는 두 나라의 고위급 대표의 회담은 33년 만입니다.



[마코 루비오/미국 국무장관 : (이번 논의는) 이 지역에서 20~30년에 걸친 헤즈볼라의 영향력을 영구히 근절하기 위한 것입니다.]



2시간 동안 이어진 회담에서 이스라엘-레바논 휴전, 레바논의 한 정파로 자리 잡은 헤즈볼라의 무장 해제, 평화협정 체결 등이 논의됐습니다.



미 국무부는 회담 직후 "상호 합의된 시기와 장소에서 직접 협상을 시작하기로 했다"고 밝혔습니다.



포괄적인 평화협정을 기대한다면서도 "적대 행위 중단은 반드시 미국 중재 아래 양국 정부 간 합의로 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.



뉴욕타임스는 이란과의 종전 협상 속도를 높이고 있는 미국이 레바논 휴전은 종전 협상에서 논의할 대상이 아니라는 메시지를 이란에 보낸 거라고 해석했습니다.



이란이 중동 지역 친이란 세력에 대한 공격 재발 방지도 종전 조건에 넣고 있는 상황에서, 이 문제까지 협의하려면 트럼프 대통령이 구상하는 휴전 기간 내 합의가 어려울 수 있다는 판단으로 보입니다.



하지만 레바논과 이스라엘의 직접 협상은 실효성이 없을 거라는 우려가 벌써부터 나옵니다.



레바논 정부는 의회 의석까지 확보한 헤즈볼라를 사실상 통제하지 못하고 있고, 헤즈볼라는 "이스라엘과의 협상은 반역"이라며 무력 투쟁을 계속하겠다고 선언한 상태입니다.



이스라엘도 전쟁을 멈출 생각이 없습니다.



[도로테 슈미트/프랑스 국제관계연구소 중동부서장 : 이스라엘은 휴전을 원치 않는다는 걸 분명히 했습니다. 레바논 정부가 헤즈볼라를 무장 해제할 수 없다는 걸 알기 때문에 군사행동을 계속하려 합니다.]



헤즈볼라가 빠진 협상으로는 실질적 평화를 보장하기 어렵다는 지적이 나옵니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 최하늘)