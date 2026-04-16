뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"이래도 급발진이 없어?" 논란의 영상…르노차 반응에 '분노'

작성 2026.04.16 08:50 수정 2026.04.16 09:43 조회수
PIP 닫기
[김종원 앵커/SBS 뉴스헌터스 : 엔진 소리 들리시죠? 터질 듯이 울리면서 여전히 액셀에는 아무 발도 갖다대지 않고 있는 상황이에요.]

최근 르노코리아의 2019년식 QM6 차량에서 주차 중 급발진으로 의심되는 사건이 발생해 논란이 일고 있습니다.

제보자는 "가속페달을 밟지 않았는데도 시동을 거는 순간 엔진 RPM이 급격히 치솟았다"며 직접 촬영한 영상을 공개했고, 뉴스에서만 보던 일이 자신에게 벌어졌다며 놀란 심경을 전했습니다.

[운전자/급발진 의심 제보자 : 갑자기 차에서 굉음 소리가 나면서 RPM이 끝까지 올라가는 겁니다. 아찔하죠. 이 증상을 제가 경험했는데 어떻게 겁이 나서 운전합니까?]

주차 상태서 시동 걸었더니 굉음 내며 RPM 치솟아

영상을 본 전문가들은 "만약 주행 중 이런 현상이 발생했다면 대형 사고로 이어질 수 있었다"고 경고했습니다.

[B전문가/자동차 명장 : 페달을 살짝 밟을 때 RPM이 쫙 올라갔다가 안 떨어지는 걸 보니까 페달 센서가 불량일 확률이 한 90% 돼요. 만약 주행하다 그렇게 되면 급발진으로 이어질 수 있는 거죠.]

급발진에 대한 결정적 증거가 될 수 있는 현상을 포착한 건데, 차량을 수리하는 르노코리아 서비스센터는 엔진 쪽에 이상이 있어 보인다면서도 먼저 비용 문제가 해결돼야 한다고 말합니다.

[르노코리아 서비스센터 관계자 : 저희 쪽에서는 일단 비용 부분이 해결돼야지 작업이 시작되는 거예요. 진단비를 내야 된다고 안내해 드렸을 거예요.]

차량을 제조하고 판매한 르노코리아 본사의 반응도 크게 다르지 않았습니다.

해당 현상에 대해 문의하자 "확인할 수 없는 상황" 이라며, 보증기간이 끝난 차량에 대해서는 비용이 발생한다는 말만 되풀이했습니다.

[르노코리아 본사 관계자 : 기본적으로 차량 구매하시면 보증 기간이라는 게 있잖아요. 보증이 끝난 차량에 대해서는 기본적으로 비용이 발생하는 거잖아요.]

르노코리아의 미온적 태도를 본 누리꾼들은 "차 한 대 팔고나면 끝인가" "안전과 사람보다 돈이 먼저냐"며 분노를 표출하고 있습니다.

이번 사례는 운전자 과실이 아닌 차량 자체의 결함 가능성이 제기된 만큼, 제조사의 보다 적극적인 조사와 책임 있는 대응이 필요하다는 지적이 나옵니다.

(기획 : 윤성식, 영상편집 : 서병욱, 영상출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지