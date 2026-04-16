"이래도 급발진이 없어?" 논란의 영상…르노차 반응에 '분노'

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[김종원 앵커/SBS 뉴스헌터스 : 엔진 소리 들리시죠? 터질 듯이 울리면서 여전히 액셀에는 아무 발도 갖다대지 않고 있는 상황이에요.]최근 르노코리아의 2019년식 QM6 차량에서 주차 중 급발진으로 의심되는 사건이 발생해 논란이 일고 있습니다.제보자는 "가속페달을 밟지 않았는데도 시동을 거는 순간 엔진 RPM이 급격히 치솟았다"며 직접 촬영한 영상을 공개했고, 뉴스에서만 보던 일이 자신에게 벌어졌다며 놀란 심경을 전했습니다.[운전자/급발진 의심 제보자 : 갑자기 차에서 굉음 소리가 나면서 RPM이 끝까지 올라가는 겁니다. 아찔하죠. 이 증상을 제가 경험했는데 어떻게 겁이 나서 운전합니까?]영상을 본 전문가들은 "만약 주행 중 이런 현상이 발생했다면 대형 사고로 이어질 수 있었다"고 경고했습니다.[B전문가/자동차 명장 : 페달을 살짝 밟을 때 RPM이 쫙 올라갔다가 안 떨어지는 걸 보니까 페달 센서가 불량일 확률이 한 90% 돼요. 만약 주행하다 그렇게 되면 급발진으로 이어질 수 있는 거죠.]급발진에 대한 결정적 증거가 될 수 있는 현상을 포착한 건데, 차량을 수리하는 르노코리아 서비스센터는 엔진 쪽에 이상이 있어 보인다면서도 먼저 비용 문제가 해결돼야 한다고 말합니다.[르노코리아 서비스센터 관계자 : 저희 쪽에서는 일단 비용 부분이 해결돼야지 작업이 시작되는 거예요. 진단비를 내야 된다고 안내해 드렸을 거예요.]차량을 제조하고 판매한 르노코리아 본사의 반응도 크게 다르지 않았습니다.해당 현상에 대해 문의하자 "확인할 수 없는 상황" 이라며, 보증기간이 끝난 차량에 대해서는 비용이 발생한다는 말만 되풀이했습니다.[르노코리아 본사 관계자 : 기본적으로 차량 구매하시면 보증 기간이라는 게 있잖아요. 보증이 끝난 차량에 대해서는 기본적으로 비용이 발생하는 거잖아요.]르노코리아의 미온적 태도를 본 누리꾼들은 "차 한 대 팔고나면 끝인가" "안전과 사람보다 돈이 먼저냐"며 분노를 표출하고 있습니다.이번 사례는 운전자 과실이 아닌 차량 자체의 결함 가능성이 제기된 만큼, 제조사의 보다 적극적인 조사와 책임 있는 대응이 필요하다는 지적이 나옵니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 서병욱, 영상출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)