조현, '사노맹 출신' 주OECD 대사에 "저보다 더 자본주의적"

▲ 조현 외교부 장관이 15일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체회의에서 의원 질의에 답하고 있다.

조현 외교부 장관이 이재명 대통령과 연관 있는 특임 공관장들에 대해 자격이 있다고 옹호했습니다.조 장관은 15일 국회 외교통일위원회에 출석한 자리에서 이경은 미국 주휴스턴 총영사와 백태웅 주OECD(경제협력개발기구) 대사의 이력과 적합성을 두고 국민의힘 김기현 의원과 말을 주고받았습니다.김 의원은 이 총영사가 이재명 대통령의 대장동 사건 변호를 맡았던 이승엽 변호사의 친누나여서 보은 인사에 해당하고, 백 대사는 1980년대 사회주의노동자연맹(사노맹)을 결성한 인물로 경제 외교를 이끌어야 할 OECD 대사로는 부적합하다고 주장했습니다.이에 조 장관은 이 총영사가 행정고시 출신으로 보건복지부에서 20여 년 근무하며 국제적 경험도 쌓았다면서, "외교관으로서 충분한 역량과 경험을 갖췄다는 것을 저희가 확인했다"고 반박했습니다.백 대사에 대해서는 "젊어서는 학교 다닐 때 사노맹을 했는지 모르지만, 제가 긴 시간 이야기를 나눌 수 있었습니다. 저보다 훨씬 더 자본주의적인 생각을 가지고 있었다"고 강조했습니다.그는 전임 윤석열 정부 시기 목사 출신 휴스턴 총영사가 휴스턴 외부에서 목회 활동을 한다는 이야기를 들었다면서 "이런 것과 비교도 안 되게 잘 된 인사"라고 주장했습니다.조 장관은 이런 인사가 "국정 사유화를 넘어 국정 농단"이라는 김 의원의 주장에 "저로서는 받아들일 수 없다"며 "만약 그런 것이 있다면 제가 먼저 나서서 반대하겠지만, 전혀 그렇지 않다"고 말했습니다.조 장관은 여전히 대사 자리가 비어 있는 공관이 많다는 국민의힘 안철수 의원 지적에 "신속히 대사 임명 절차를 추진하려고 한다"며 "그전에라도 필요하면 외교부 간부를 급파해서 필요한 외교 활동을 하고자 한다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)