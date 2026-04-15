지예은♥바타 열애 후폭풍…'환승연애 說'에 "터무니없는 허위"

배우 지예은과 열애사실을 공개한 안무가 바타가 이른바 '환승 연애' 의혹에 대해 "언급할 가치도 없는 허위글"이라며 강경한 입장을 밝혔다.



15일 바타의 소속사 에이라 측은 최근 불거진 온라인 커뮤니티발 의혹에 대해 "언급할 가치도 없는 이야기라 대응을 자제해 왔지만, 허위 글을 여과 없이 보도한 사례가 있어 사실무근임을 분명히 밝힌다"고 분명히 밝혔다.



이어 "6년간 교제했다는 주장 역시 사실이 아니며, 최근 교제 및 결별 시점과 관련한 내용도 3년 전 이야기"라며 "터무니없는 허위사실 유포가 계속될 경우 소속사 차원의 강경 대응에 나설 것"이라고 강조했다.



앞서 지예은과 바타 측은 지난 13일 "동료로 지내오던 두 사람이 최근 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 열애 사실을 공식 인정했다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 교회를 통해 인연을 맺고 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.



그러나 열애 인정 직후, 지난해 7월부터 한 온라인 커뮤니티에 올라온 이른바 '성지글'이 재조명되며 논란이 확산됐다.



해당 작성자는 두 사람의 만남 과정과 관계 변화를 구체적으로 서술하며 '교회 인연'과 '안무 협업' 등을 언급했고, 일부 내용이 실제 사실과 맞아떨어지면서 신빙성을 얻었다. 문제는 이 과정에서 확인되지 않은 '환승 연애' 의혹까지 사실처럼 확산됐고 기사화까지 되자 바타 측이 정식 대응에 나선 것이다.



한편 예능 샛별 지예은과 열애를 발표한 바타는 크루 위댐보이즈 리더로 스트릿 맨 파이터 준우승 이후 활발한 활동을 이어가며 지코의 '새삥', 제니 안무 작업 등에 참여했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)