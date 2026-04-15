'월드컵 상대' 멕시코, 다음 달 6일 자국 리그 선수부터 소집

▲ 하비에르 아기레 멕시코 축구대표팀 감독

홍명보호의 2026 북중미 월드컵 상대인 공동 개최국 멕시코가 다음 달 6일(이하 현지시간) 국내파부터 조기 소집해 대회 마지막 준비에 들어갑니다.두일리노 다비노 멕시코 축구대표팀 단장은 5월 6일 시작하는 대표팀 훈련 캠프에 합류할 자국 프로축구 리그(리가 MX) 소속 선수 명단을 다음 주 발표할 예정인 것으로 알려졌습니다.이번 조치는 자국 리그 선수들이 대표팀 훈련 캠프에 소집되기 전 며칠간 휴식을 취할 수 있도록 하기 위함입니다.리가 MX는 전·후기 리그로 나눠 우승팀을 가리며, 이번 시즌 후기 리그가 오는 26일 끝납니다.그러고 나서 그다음 주부터 상위 8개 팀이 참가하는 플레이오프가 이어집니다.월드컵 대표팀 훈련캠프에 소집되는 선수는 소속팀 플레이오프 경기에는 뛸 수 없습니다.다비노 단장은 유럽 리그에서 뛰는 선수들의 국가대표 선발 발표 시점은 공개하지 않았습니다.북중미 월드컵 본선 참가국은 대회 개막(6월 11일) 열흘 전인 6월 1일까지 최종명단 26명을 국제축구연맹(FIFA)에 제출해야 합니다.최대 55명의 예비 엔트리 제출 마감일은 5월 11일입니다.다비노 단장은 멕시코가 6월 4일 멕시코시티 남서쪽에 있는 톨루카에서 세르비아와 월드컵 개막 전 마지막 평가전을 치를 예정이라고도 밝혔습니다.세르비아는 북중미 월드컵 본선 진출에 실패했습니다.하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 6월 11일 멕시코시티 아스테카 스타디움에서 남아프리카공화국과 북중미 월드컵 조별리그 A조 첫 경기를 치릅니다.이어 홍명보 감독이 지휘하는 한국과 6월 18일 멕시코 과달라하라 아크론 스타디움에서 맞대결합니다.(사진=게티이미지)