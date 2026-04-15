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K리그 '이달의 도움상' 초대 수상자는 수원 김민우

편광현 기자
작성 2026.04.15 16:44 조회수
K리그 첫 번째 '이달의 도움상'을 수상한 수원 김민우 (사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
▲ K리그 첫 번째 '이달의 도움상'을 수상한 수원 김민우

프로축구 수원 삼성의 김민우가 K리그 '이달의 도움상' 초대 수상자로 이름을 올렸습니다.

한국프로축구연맹은 오늘(15일) 글로벌 특송 회사 페덱스(FedEx)가 후원하는 K리그 '페덱스 이달의 딜리버리' 첫 수상자로 김민우가 선정됐다고 발표했습니다.

페덱스 이달의 딜리버리는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 '베스트 3' 어시스트를 추린 뒤 팬 투표로 수상자 1명을 선정해 주는 상으로 올해 신설됐습니다.

2∼3월 수상자 후보는 K리그1 이정택(김천), 주세종(광주), 티아고(전북)와 K리그2 김민우, 발디비아(전남), 조지훈(안산)이었습니다.

김민우는 K리그 멤버십 애플리케이션 '킥'(Kick)에서 진행된 팬 투표에서 총 6천996표를 얻어 첫 번째 수상의 영예를 안았습니다.

김민우는 K리그2 3라운드 전남 드래곤즈와의 경기에서 후반 26분 헤이스의 머리를 향하는 정확한 코너킥으로 헤더 골을 도왔습니다.

김민우의 활약으로 수원은 이날 2대 0으로 승리했습니다.

김민우에게는 상금 100만 원과 트로피가 수여됩니다.

(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)
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