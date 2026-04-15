'5경기 4골 1도움' 무고사, K리그 '이달의 선수'…통산 네 번째 수상

▲ 인천 무고사

프로축구 K리그1 인천 유나이티드의 스트라이커 무고사가 올 시즌 첫 '이달의 선수'로 뽑혔습니다.한국프로축구연맹은 "무고사가 2026시즌 2∼3월 'EA스포츠 이달의 선수'로 선정됐다"고 발표했습니다.무고사가 이달의 선수상을 받은 것은 2020년 9월, 2022년 2∼3월과 4월에 이어 이번이 네 번째입니다.이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기에서 수훈선수(MOM), 베스트11, 최우수선수(MVP)에 선정된 선수 중 프로연맹 기술연구그룹(TSG) 기술위원회 투표(60%)를 통해 먼저 후보군을 추립니다.이후 후보들을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 EA스포츠 FC온라인 이용자 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수를 수상자로 정합니다.2∼3월 이달의 선수상은 K리그1 1∼5라운드 경기를 대상으로 했습니다.후보에는 무고사를 비롯해 마테우스(안양), 야고, 이동경(이상 울산)이 이름을 올렸습니다.무고사는 합산점수 34.36점을 받아 2위 야고(33.53점)를 0.83점 차로 제쳤습니다.무고사는 2∼3월 인천이 치른 5경기에서 연속해서 공격포인트를 올리며 4골 1도움을 기록했고, 라운드 베스트11에도 두 차례 뽑혔습니다.무고사에게는 트로피와 상금이 수여되고, 올 시즌 유니폼에 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어집니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)