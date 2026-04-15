[인터뷰] 김진태 "선거전, 이제 시작…장동혁 만나면 쓴소리 할 것"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 김진태 국민의힘 강원도지사 예비후보

--------------------------------------------



● 김진태 국민의힘 강원도지사 예비후보 인터뷰

"지난 4년간 대형 SOC 사업 '8전 8승'‥다 통과시켜"

"국회, 2년 동안 '강원특별법 개정' 쳐다도 안 봐"

"우상호, '대통령이 보낸 사람' 슬로건 아쉬워"

"당 상황 답답해‥대표 만나고 싶어도 만나기 어려워"

"장동혁 강원도 방문하면 쓴소리할 것"





▷ 주영진 / 앵커 : 이번 지방선거 광역단체장에 출마하겠다고 선언한 후보들을 만나는 순서, 오늘은 강원지사 편입니다. 국민의힘의 강원도지사 후보로 확정이 됐죠. 현직 지사이기도 합니다. 김진태 지사 나왔습니다. 어서 오십시오.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 네, 반갑습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 보니까 어제 출마 선언하신 거예요?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 네, 어제 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 좀 더 일찍 안 하시고 어제를 출마 선언의 시점으로 확정하신 이유는 뭡니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 어제 나온 것도 빨리 나왔다고 민주당에서 논평이 나왔던데요. 이제 나올 때가 돼서 던지고 나왔습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 출마를 선언하고 예비후보로 바로 등록을 하신 겁니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 네.



▷ 주영진 / 앵커 : 예비후보로 등록을 하는 순간부터는 지사직을 수행하기는 안 되는 거죠.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 네, 안 됩니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제부터는 정말 후보로서.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 내가 강원도지사 후보로 다시 한번 도전해서, 재선 강원지사가 돼야겠다고 마음먹은 이유가 궁금합니다?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 지난 4년 동안 정말 열심히 했습니다. 여러 가지 강원도의 산업 구조를 바꾸기 위해서 20만km, 제 차가 20만km 지구 다섯 바퀴를 달려왔습니다. 이런 것들, 또 우리 강원도민들이 충분히 알아줄 것이다 믿고. 또 이렇게 많이 해놓은 이 사업들을 하던 사람이 마무리를 해야지, 여기서 또 갑자기 선장이 바뀌고 나오면 여태까지 해왔던 그것들이 또 어떻게 될지 걱정이 됩니다. 마무리를 책임지고 하고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지난 4년 동안 해놨다, 이루었다. 그리고 앞으로도 계속 이어서 해야 한다고 했을 때 가장 강조하고 싶은 어떤 성과가 있다고 한다면 어떤 겁니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 일단 대형 SOC 사업, 8전 8승을 했습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 8전 8승이라고 하면?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 큰 것들 8개를 고속도로, 철도 이렇게 했는데 다 통과시켰어요. 지난 도정에서는 1건 한 것을 8배 더 많이 했고요. 가장 중요한 이런 첨단 미래산업, 반도체, 바이오, 미래차, 수소 이거를 120개 사업을 깔아놨다니까요. 이거는 제가 재임하고 있는 동안에 12일에 한 건씩 만들어낸 겁니다. 한 300억 이상 되는 사업들을. 이런 것들을 계속해서 진행을 해야 되겠죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 그리고 지금 머리가 짧습니다. 얼마 전에 아마 서울에 와서 국회 본청 앞에서 아마 삭발을 하신 것 같은데. 이게 강원특별자치도법 개정 문제 때문에 삭발하신 거 아닌가요?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 맞습니다. 우리 강원도 법을 좀 개정해 달라, 이렇게 했는데. 2년이 다 되도록 쳐다보지도 않는 거예요, 국회에서. 그래서 그냥 올라가서 삭발하고 이 난리를 치니까 그제야 그거 꺼내서 결국 처리가 됐습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원특별자치도법이 처음에 만들어졌다가 2년 만에 다시 개정을 할 수밖에 없었던 이유는 또 뭡니까? 어떤 내용이 거기에 보강이 돼야 한다고 해서 개정을 요구하신 거죠?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 특별자치도는 만들어 놓고, 3년 전에. 내용이 좀 부실했어요. 그래서 그때마다 크게 두 번 개정을 했습니다. 그래서 여러 가지 규제를 풀어내는 그런.



▷ 주영진 / 앵커 : 규제를 푸는 내용이.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 규제를 풀어내는 그거를 2023년도에 한 번 했고, 이번에 또 이제 이렇게 하게 된 겁니다. 그럴 때마다 정상적인 방법으로 안 됩니다, 이 국회에서는.



▷ 주영진 / 앵커 : 왜 그렇습니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 단식, 단식이 아니라 천막 투쟁 한 번 했고 몇 년 전에는, 이번에는 삭발 투쟁까지 하니까 그제서야 이렇게 하더라 이거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원특별자치도의 요구를 국회에서 관철시키기 위해서는 비상한 방법 말고는 잘 안 된다?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그런데 꼭 그게 우리 강원도만의 문제가 아니더라고요.



▷ 주영진 / 앵커 : 전라북도도 특별자치도고 제주도도 그런데 어떻습니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 제가 요새 지자체장 단식, 아니 자꾸 단식이라고. 삭발. 삭발 러시의 원조입니다, 제가.



▷ 주영진 / 앵커 : 박형준 부산시장도 같은 내용으로 삭발한 거죠?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 부산시장도 하시고 충북도지사도 하셨는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 김영환 지사는 이제 그 공천 문제 때문에.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그렇죠. 하여튼 뭐 그럴 때마다 부산법도 국회에서 처리를 해 주더라고요, 삭발을 하니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 삭발을 해야 국회에서, 국회의원도 하셨잖아요?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 제가 국회의원 할 때는 그렇게까지 되지 않았는데 요새 국회가 좀 이상합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원도는 4년 동안 도정을 이끌어 왔는데, 강원도가 지금 발전하고 있는 상황입니까? 오히려 발전이 정체되고 있는 상황입니까? 좀 냉정하게, 솔직하게 한번 말씀을 좀 해주시죠.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 당연히 솔직하게 말씀드려야 하고요. 강원도에 자주 안 와보시죠?



▷ 주영진 / 앵커 : 자주 가죠, 저는.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 이게 이 변화를 밖에서 오신 분들은 많이 얘기를 합니다. 그동안 강원도 하면 감자 팔고 이런 것만 했었는데 이제 첨단 산업을 시작했다니까요. 반도체 사업, 바이오, 미래차 이런 것들 몇 개 120개를 지금 하고 있습니다. 그런데 이제 당장 내 주머니에 그래서 돈이 얼마나 들어오는데? 이거는 조금 시간이 필요하죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 또 일자리는 어떻게?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그게 이제 일자리, 이제부터 이제 인프라가 깔렸기 때문에 이제부터 기업들이 들어올 때고, 그럼으로써 일자리가 늘어날. 그럴 딱 아주 전환기, 거기에 지금 이 강원도가 있는 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 전환기에, 대전환기에 있다. 강원도 인구가 오히려 한 수십 년 전보다 인구가 상당 부분 줄었잖아요. 왜냐하면 강원도를 젊은 사람들이 지금 떠나고 있는 것 아니냐, 지난 수십 년의 세월을 돌이켜 보면. 강원도의 어떤 발전 가능성이나 이런 부분들이 젊은이들 눈에는 보이지 않았던 것 아니냐. 이게 아마 도정을 이끌어가는 또 현직 지사로서도 상당히 고민이 되셨을 것 같아서.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 좀 고민되는 측면이기는 한데요. 이 인구가 주는 것은 전국 평균에 비해서 덜 줄고 있습니다, 강원도가.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇습니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 합계 출산율이 0.9를 넘습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 합계 출산율이요.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그리고 지금 이 젊은 청년들이 떠나는 문제도 다른 게 아니고 산업 구조를 바꾸는 거라니까요. 산업 지도를 바꾸는 것. 이제 막 시작해서 돌아가기 때문에, 조금만 기다리면 그 성과가 눈에 보이는 것으로 나타날 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 만약에 도민들의 선택을 다시 받아서 4년의 도정을 더 이끌어 나간다면, 앞으로 4년 동안 김진태 지사가 김진태 후보가 이것만큼은 꼭 이루어내고 싶다라고 하는 사업이 있다면요?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 반도체가.



▷ 주영진 / 앵커 : 반도체.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 처음에 4년 전에 반도체 한다고 그랬더니 뭐 정신이 있냐 없냐, 이런 소리도 들어가면서 4년 동안 반도체 사업을 12개를 지금 깔아놨습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 12개를 깔아놨다는 게 구체적으로 어떤 내용인지 좀 시청자분께.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 하나 예를 들면 반도체 교육원, 반도체 인력을 양성시키는 그런 게 있고요. 또 반도체 소모품 실증 센터라는 게 있어요. 반도체 웨이퍼에 들어가는 이런 것들을 만드는, 거기에 들어가는 소재, 부품 이런 것들을 만드는 것을 거기에 와서 테스트를 받아서 통과시키는 거예요. 시험 성적표를 받아낼 수가 있어요. 그러면 그 기업들이 오겠습니까, 안 오겠습니까? 그런데 이제 이게 지금 곧 준공될 입장에 있는 겁니다. 그래서 이거 꼭 성공시키고 싶고요. 그러는 중에 이미 우리는 AI 시대로 넘어갔습니다. 전국이, 전 세계가 다 AI에 지금 다 달려들고 있는데 우리는 이미 스타트가 빨랐죠. 반도체를 이미 시작을 해놨기 때문에.



▷ 주영진 / 앵커 : 이게 경기도하고 그러면 뭔가 강원도가 이렇게 연계가 되는 건가요? 현재로서는 경기도 용인 지역에 거대한 반도체 단지가 조성되고 있고.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그런 겁니다. 용인 평택까지 반도체 남방한계선이라고 해서 삼성전자 큰 공장들이 있죠. 나머지는 다 안 돼, 그랬습니다. 아니, 용인에서 우리 강원도 원주가 30km밖에 안 되는데 우리도 좀 해 보겠다. 그래서 인력 양성기관 테스트 베드.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 연계가 다 되는 거죠.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 이런 것들을 12개를 만들어놨기 때문에 가만히 있어 봐. 여기서 조금만 더 나간다고 그러면 그다음 찬스는 강원도다, 저는 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 조금 전에 출마 선언할 때 보니까 강원도 사람, 뚝심 있는, 김진태 후보의 슬로건인 것도 같아요. 강원도 사람, 뚝심 있는. 이게 민주당의 우상호 후보 약간 염두에 두고 하신 말씀 같다는 생각도 좀 들고요.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 좀 예리하다는 생각이 듭니다. 그리고 이제 의리와 뚝심, 제 슬로건이라고 생각합니다. 평생을 정치 생활을 하면서 의리 하나로 지켜왔고, 강원도의 산업 지도를 지금 바꾸고 있다니까요, 4년 만에. 이거는 뚝심 없이는 될 수 없는 것. 그리고 제가 이런 또 정치 생활을 하면서도 강원도를 떠난 적이 없습니다. 그게 저의 강점이라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 우상호 후보가 어린 시절에 이미 서울로 옮겨서 태어나기는 강원도 철원에서 태어나기는 했습니다만, 계속 서울에서 정치를 하던 정치인이 이제 강원지사 후보가 돼서 온 것, 이 부분을 김진태 지사가 상당히 차별화하기 위해서 그 부분을 강조하시는 건 아닌가 싶어서요.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 제가 여기까지 나와서 상대방 후보에 대해서 이러고저러고 특히 출신 성분까지 얘기하고 싶지는 않은데요. 그 후보 본인이 내건 슬로건이 ‘대통령이 보낸 사람’, 그래서 그거는 정말 좀 아쉬운 점이 많다. 선거에 나오려는 사람이, 다른 것도 아니고 강원도 전체를 책임지겠다고 하는 사람이면서 나는 누가 보내서 나온 사람이야, 누구의 심부름을 하겠어. 이건 좀 강원도민들의 자존심과도 문제 되는 거 아닐까요? 저는 그렇게 얘기 안 합니다. 아무리 대통령하고 친하다고 하더라도 제 얘기를 해야 할 거 아닙니까. 내가 뭘 하겠다. 우리 강원도 도민들은 우리 강원도에서 같이, 애환을 같이 했던 사람이 끌어주기를 바랄 거라고 저는 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원도정을 직접 이끌어가시면서 도민들을 만나고 이번에 특히 선거가 임박한 상황에서 만났을 때 도민들로부터 가장 많이 들은 이야기, 현재 강원도의 현안이 무엇이고 어떻게 했으면 좋겠다, 이런 생각 좀 많이 얘기도 듣고 생각도 하셨을 것 같은데.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 응원을 많이 하시죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 응원.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 물론 제가 만난 사람들은, 만난 분들은 우리 지사님 고생 많이 하셨는데, 열심히 잘하셨는데. 그런데 그다음에 나오는 게 조금, 그런데 당이 조금 요새 마음에 안 들어서, 이렇게 말하는 분들이 사실 많이 계세요. 그러면 이제 저는 저렇게 말씀하시는 분이 나와서 저를 찍어주실 건가, 약간 좀 뒷목이 당길 때가 있습니다. 그렇지만 저는 믿습니다. 제가 그만큼 또 열심히 했고, 진심을 가지고 강원도를 위해서 일을 했고. 이건 무슨 국가 지도자를 뽑는 게 아니지 않습니까? 지역을 위해서 일할 사람이 누구냐. 그러면 가장 잘 아는, 이미 많은 사업을 벌여놓고 이제 끌고 가는 사람으로 선택해 주실 거다, 저는 믿습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 어쨌든 간에 전체적인 저희가 이 시간에 여론조사도 많이 전달을 하고 현재 여론조사라고 하는 것이 결과를 얘기하는 게 아니라 지금 시점에서 여론의 흐름을 보여주는 것이고 추세가 중요하다고 얘기를 하는데, 전체적으로 보면 국민의힘 지지도가 민주당보다는 상당히 많이 떨어지고 그러다 보니까 김진태 현직 지사임에도 불구하고 김진태 지사가 강원도지사 가상 대결 이런 여론조사를 해도 조금 우상호 후보에게 밀리는 여론조사 결과가 나오고 있는 것도 사실 아니겠습니까? 그러니까 이런 여론조사를 보면서 김진태 지사는 또 어떤 생각을 갖고 이걸 어떻게 뒤집을 수 있겠느냐, 이 여론의 흐름을. 그런 생각도 많이 하실 것 같은데요.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 또 모처럼 이렇게 또 불러주셨는데 뭐 저렇게 별로 아름답지 못한 결과까지 또 저렇게 화면에 보여주시고 해서 그렇기는 합니다만, 이제 이 선거전, 바로 어제부터 시작이 된 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어제부터.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 어제부터. 지금까지는 우리 정당에 대한 이런 지지도, 이런 것이 좀 많이 반영된 것이 아니었나. 그런데 이제 와서 우리 지역을 위해서 일할 사람은 누구냐. 그러면 저는 평생을 여기서 살아와서 일을 해 온 사람이고 또 다른 후보는 어떨 건지 이제부터 진검승부는 시작된다, 저는 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 당 지도부에 대해서 좀 원망은 없으세요? 이게 좀 당이 잘해서 좀 지지도가 올라갔으면 이 정도는 아닐 텐데 하는 그런 아쉬움, 이런 것도 있을 것 같은데. 좀 이렇게 전달하거나 목소리 좀 내거나 그러지는 않으세요? 그래도 현직 지사고 국민의힘 쪽에서는 상당히 또 무게 있는 정치인 아닙니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 제가 웬만하면 남한테 그거를 책임을 미룬다거나 이런 사람이 아닙니다. 그냥 어떻든 간에 나만 열심히 하면 되겠지, 이렇게 생각을 하는데 최근에 와서는 조금 답답한 상황이 사실 좀 있고요. 좀 만나서 대표하고도 허심탄회하게 얘기를 하고 싶은데 만나기가 힘들고 전화도 잘 안 받고 그렇습니다. 다음 주인가, 강원도로 한번 오신다고 하는데.



▷ 주영진 / 앵커 : 그래요?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그때는 좀 쓴소리도 하고 그럴 생각입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 저기 서울 같은 경우는, 오세훈 시장 같은 경우는 아마 분위기가 지금 서울에서 장동혁 대표가 지원 유세 오면 그거 우리는 원하지 않는다는 취지의 이야기를 많이 하는 것 같은데, 강원도 분위기는 어떻습니까?



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 저는 그 정도는 아니고요. 그래도 또 우리 대표로 모셨는데, 오지 마라, 와라. 또 우리끼리 너무 그렇게 하면 이게 또 무슨 꼴이 뭐가 되겠습니까. 힘을 모아서 어떻게든지 좀 제대로 된 방향으로 가도록 저는 하고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떤 전문가들은 또 강원도 민심 그러면 그런 얘기를 하더라고요. 지난번에 윤석열 전 대통령이 탄핵이 되고 그 와중에 대선이 치러졌는데 그 과정에서도 강원도에서는 김문수 전 후보가 이재명 대통령보다 더 많은 득표율을 기록했다. 한 3%포인트 정도 앞섰다. 강원도 표심은 좀 보수 쪽 아니냐, 이런 분석이 있는 반면에 강원도 표심은 기본적으로 여당에 표를 던져주는 경향이 있다, 이런 상반된 분석이 있는데 직접 국회의원도 해 보시고 지사도 해 보셨는데 강원도 표심은 어떤 것 같습니까.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 작년 대선 결과 가지고 결코 지금 이렇게 방심할 상황은 아니다, 그렇게 생각하고요. 여당에게 좀 이렇게 기우는 표심, 오히려 반대인 경우가 더 많습니다. 역대 강원도지사들 중에는 야당으로 된 경우가 최근 한 20년 동안에 더 많다. 그래서 우리 강원도민들은 그런 것에 그렇게 휘둘리지 않고 사람을 보고 일할 사람을 뽑는다, 저는 이렇게 믿습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원도 하면 또 많은 우리 대한민국 국민들, 외국인들도 어쨌든 한번 가보고 싶은 곳, 제주도 못지않게.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 맞습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 풍광도 아름답고. 그리고 최근에는 영화 ‘왕과 사는 남자’ 덕분에 영월 청룡포가 또 아주 유명한 관광지가 되고 사람들이 너무 많이 몰리고 그런다는 기사도 제가 봤어요. 지사로서 아마 청령포도 많이 가보고 그랬을 텐데 콘텐츠, 문화 콘텐츠의 힘을 다시 한번 또 이번에 김진태 지사도 느끼지 않았을까 하는 생각이 들어요.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 맞습니다. 이번에 영월이 아주 많이 뜨고 있는데요. 그 영화 만드는 데도 영월군, 우리 강원도에서도 촬영, 섭외 이런 거, 저런 거 지원을 많이 해 드렸습니다. 그래서 그때 단종대왕께서 와서 강원도에 자리 잡은 그 인연, 수백 년을 돌고 돌아서 우리가 다시 그 정신을 좀 이어서 이번에 강원도를 꼭 지켜내고 싶습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 강원도의 어떤 그런 관광 산업, 문화 산업, 이런 부분들을 위한 또 김진태 지사의 복안이나 구상이 또 궁금해지네요. 영화 얘기하다 보니까.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 이런 건 전혀 예상에 없던 것을 막 질문을 해 주시는데 강원 관광의 해가 지금 두 번째 해에 들어갔습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그렇습니까.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 전 세계를 상대로 마케팅을 하고 지금 한 해에 1억 5,000만 명 이상이 오고 있습니다. 그리고 우리 문화예술로도 엄청나게 투자도 많이 하고요. 그래서 좋은 축제, 좋은 프로그램들 많이 넘칩니다. 그래서 우리 강원도, 우리 국민 여러분들께서 더 많이 찾아주셔도 절대 실망하지 않으실 겁니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 김진태 지사님 시간 내서 서울까지 오셨는데 이 ‘주영진의 뉴스브리핑’이 서울, 강원도 전국적으로 다 방송되거든요. 오늘 나오셨으니까 이제 한 30초 이상 시간 드리겠습니다. 내가 왜 강원도지사가 돼야 하는지 한번 말씀해 주시죠.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그야말로 의리와 뚝심의 김진태, 제가 한번 해 보려고 하고요. 요새 유가보조금 같은 것도 이렇게 중앙에서 하는데 저희도 똑같은 생각입니다. 저희는 그게 사전 협의를 했다고 그러면 100%의 국민에게 100% 국비로 하라고 제가 강력하게 요청했을 겁니다. 그러지 못해서 아쉽고 하여튼 우리 도민들을 위한 것에는 그 누구보다도 앞장서서 나갈 것이다. 여러분, 그동안 열심히 여러분 곁에서 일해 온 김진태를 밀어주시면 결코 실망시켜 드리지 않겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 김진태 강원도지사와의 인터뷰였고요. 아마 다음에는 우상호 강원도지사 민주당 후보와의 인터뷰도 저희가 준비해 놓고 있다는 말씀드리고요. 아까 잠깐 언급하셨던 여론조사는 방송에는 안 나간 겁니다.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 그렇습니까?



▷ 주영진 / 앵커 : 방송에는 안 나가고 미리 보는 그 화면에 저희가 카메라가 여러 개가 있는데 준비된 화면에만 나갔으니까.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 다행입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 저희가 보여드리지는 않았다, 그렇게 말씀드리겠습니다. 김진태 강원도지사였습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.



▶김진태 / 국민의힘 강원도지사 예비후보 : 고맙습니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.