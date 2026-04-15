[현장영상] 개 산책 시키는 로봇개, 공놀이 하려는데 공 안 주워오자

현대차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스는 14일 자사 유튜브 채널에 구글 인공지능(AI) '제미나이'를 적용한 4족 보행 로봇 '스팟'이 칠판에 적힌 할 일 목록을 확인하고 스스로 처리하는 모습을 담은 영상을 공개했습니다.



할 일 목록에 '강아지 산책시키기'가 추가되자 스팟은 야외로 나가 목줄을 잡고 강아지를 산책시키는 모습도 보였는데요. 산업현장은 물론 일상 영역까지 로봇 활용 범위가 빠르게 확장될 것이란 전망이 나옵니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 이수민 / 출처: YouTube 'Boston Dynamics' / 제작: 디지털뉴스부)