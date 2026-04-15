[여담야담] "좋아합니까?" "사랑합니다"…정청래, 하정우에 연일 러브콜

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박성준 더불어민주당 국회의원, 김용태 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원
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● 또 하정우 '러브콜'
박성준 / 더불어민주당 의원
"지방은 출신 많이 따져‥하정우 경쟁력 있어"
김용태 / 국민의힘 의원
"한동훈 출마로 하정우 출마 가능성 높아져"
손석민 / SBS 논설위원
"민주 하정우 띄우기, 김부겸 띄우기와 비슷"
● 미국 가서 만난 사람은
김용태 / 국민의힘 의원
"국힘 의원들, 장동혁 트럼프·벤스 정도는 만나길 기대"
"장동혁, 빈손으로 돌아오면 대표직 수행 어려울 듯"
손석민 / SBS 논설위원
"장동혁, 트럼프 멘토 만남 추진 중으로 전해져"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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