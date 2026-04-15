2025년 '상위 1% 가구' 기준선 순자산 34.8억 원…5.5%↑

▲ 상위 1% 부자 가구 보고서

지난해 기준 한 가구의 순자산이 약 35억 원이면 우리나라 상위 1%에 해당한다는 분석이 나왔습니다.NH투자증권 100세시대연구소는 우리나라 상위 1% 부자 가구를 분석 발간한 'THE100리포트 121호'에서 2025년 3월 기준 상위 1% 가구의 기준선이 순자산 34억 8천만 원으로 집계됐다고 오늘(15일) 밝혔습니다.이는 2025년 통계청 가계금융·복지조사의 마이크로데이터를 분석한 것으로, 상위 1% 가구 기준선은 전년(33억 원) 대비 5.5% 증가했습니다.상위 1% 가구의 평균은 63세 가구주에 순자산 60억 8천만 원으로, 가구원수는 2.84명이었습니다.또 3분의 2 이상(74.2%)이 수도권에 거주했습니다.이들 가구의 총자산은 평균 67억 4천만 원으로, 전년(60억 6천만 원) 대비 약 11% 증가했습니다.총자산 중 부동산 비중이 79.2%에서 82.9%로 높아졌고, 금융자산 비중은 18.9%에서 15.3%로 감소했습니다.상위 1% 가구 가운데 79.5%가 부채를 보유하고 있으며 부채 보유 가구의 평균 부채 규모는 약 8억 3천446만 원에 달했습니다.1% 가구의 소득 규모는 연 2억 5천772만 원으로, 2024년 2억 4천395만 원에서 5.6% 증가했습니다.근로 소득 비중이 44.7%에서 44.4%로 소폭 하락했지만, 여전히 절반 가까이 차지했습니다.상위 1% 가구 중 미은퇴가구는 은퇴 연령 70세, 은퇴 생활비로 월 587만 원을 희망했습니다.다만, 은퇴한 가구들의 실제 은퇴 연령은 평균 62.7세로, 이들은 실제 생활비로 월 470만 원을 지출하고 있는 것으로 조사됐습니다.THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소에서 발간하는 리서치 자료로 100세 시대를 안정적으로 살아가기 위한 생애자산관리, 고령화 트렌드 등 다양한 주제를 연구합니다.(사진=NH투자증권 제공, 연합뉴스)