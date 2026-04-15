"연말까지 원유 2억 7,300만·나프타 210만 톤 확보"

<앵커>



중동 전쟁으로 인한 자원 수급 위기를 해결하기 위해 대통령 특사로 중동과 중앙아시아 국가들을 잇따라 찾은 강훈식 대통령비서실장이 오늘(15일) 방문 결과를 발표했습니다. 올해 말까지 원유는 2억 7천300만 배럴 도입을 확정했고, 나프타도 최대 210만 톤을 확보했다고 밝혔습니다.



강민우 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령의 전략경제협력 특사 자격으로 카자흐스탄과 오만, 사우디아라비아, 카타르 등 4개국을 방문하고 돌아온 강훈식 대통령비서실장이 원유와 나프타 확보 사실을 전했습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 올해 말까지 원유 2억 7,300만 배럴 도입을 확정지었음을 국민 여러분께 보고드립니다. 나프타도 연말까지 최대 210만 톤을 추가로 확보하였습니다.]



지난해 기준으로 원유 2억 7천300만 배럴은 3개월 이상의 국내 소비량을 감당할 수 있는 물량이고, 나프타 210만 톤도 약 한 달 치 수입량에 해당합니다.



강 실장은 시장가격을 토대로 도입 논의가 됐다면서, 이번 에너지 확보를 방위산업 협력 등과 연결하는 건 '무리한 이야기'라며 선을 그었습니다.



이번에 확보한 원유와 나프타는 호르무즈 해협 봉쇄와는 무관한 '대체 공급선'에서 도입될 예정인데, 국내 수급 안정화에 직접적, 실질적 기여를 할 것이라고 강 실장은 내다봤습니다.



다만 중동 정세 불확실성이 이어지는 만큼 비상대응 체계는 유지하겠다고 밝혔습니다.



[강훈식/대통령비서실장 : 공공기관 차량 2부제, 공영주차장 5부제, 민간 자율 5부제 등 에너지절약 대책도 당분간 지속 시행될 것입니다.]



또 품목별 매점 매석 금지, 긴급 수급안정 조치 등 시장질서 유지 대책이 필요한 경우 적시에 추진될 것이라고 덧붙였습니다.



석유 최고가격제도 계속 시행을 이어가되, 가격 조정에 대한 토론을 이어가고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 유미라)