"첫 24시간, 봉쇄 뚫은 배 없다"…실효성에 의문도

<앵커>



미국의 호르무즈 해협 역봉쇄 후 첫 24시간 동안 자신들의 통제를 뚫고 지나간 이란 선박이 한 척도 없다고 미군이 밝혔습니다. 하지만 이란의 항구를 출항한 일부 선박들이 호르무즈 해협을 빠져나갔다는 보도가 나오며, 미군 봉쇄의 실효성에 의문이 제기되고 있습니다.



하정연 기자가 취재했습니다.



<기자>



미국의 대이란 군사작전을 총괄 지휘하는 미 중부사령부는 호르무즈 해협에서 이란 선박에 대한 봉쇄 조처를 개시한 이후 첫 24시간 동안 미군의 봉쇄를 통과한 이란 선박이 한 척도 없었다고 밝혔습니다.



미 중부사령부는 미 해군과 공군장병 등 1만여 명과 군함 10여 척, 항공기 수십 대가 선박 봉쇄 임무를 하고 있다며 상선 6척이 미군 지시에 따라 방향을 돌려 오만만에 위치한 이란 항구로 되돌아갔다고 설명했습니다.



하지만 호르무즈 해협을 완벽히 봉쇄하고 있다는 중부사령부의 주장과 달리 일부 미국 언론은 미군의 봉쇄 개시를 전후로 이란의 항구를 출항한 일부 선박이 호르무즈 해협을 빠져나갔다면서 미군 봉쇄의 실효성에 의문을 제기하고 있습니다.



이런 가운데 사우디아라비아, 파키스탄, 이집트, 튀르키예 등 4개국 외무장관은 호르무즈 해협 재개방 등을 논의하기 위해 조만간 회담할 것으로 알려졌습니다.



호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되고 있는 가운데 이스라엘 국방부 장관은 이란 내에 남은 농축 우라늄을 외부로 반출하는 게 전쟁을 끝내기 위한 선결 조건이라는 입장을 밝혔습니다.



[이스라엘 카츠/이스라엘 국방장관 : 미국과 이스라엘은 해당 물질을 이란에서 제거하는 것을 군사작전을 종료하기 위한 전제 조건으로 설정했습니다.]



미국은 이란과의 종전 협상에서 농축 우라늄을 국외로 전량 반출해야 한다고 주장하지만 이란은 대이란 제재 해제 등을 조건으로 국내에서 희석할 수는 있다는 입장입니다.



(영상편집 : 박선수)