올해 수도권 공공주택 6.2만 호 착공 추진…3기 신도시 포함

▲ 남양주 왕숙 1지구

정부가 지난해 9·7 부동산 공급대책에서 계획한 대로 올해 수도권에서 6만 가구 이상 규모로 공공주택 착공을 추진합니다.국토교통부는 오늘(15일) 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 인천도시공사(iH)와 회의를 열어 수도권 공공주택 공급 상황을 점검하고 공급 속도 제고 방안을 논의했습니다.국토부는 올해 3기 신도시를 포함해 수도권에 애초 9·7 대책 수립 당시 계획대로 6만 2천 가구를 착공할 계획입니다.이는 2020년(6만 5천 가구) 이후 최대 규모로, 최근 5년 평균(3만 가구)의 2배 수준입니다.3기 신도시 착공은 남양주 왕숙1·2 9천136가구, 고양 창릉 3천706가구, 인천 계양 2천811가구, 부천 대장 1천507가구, 하남 교산 1천100가구로 모두 약 1만 8천200가구 규모입니다.착공 물량에는 3기 신도시 외에도 서울 성뒤마을(900가구), 성남 낙생(1천148가구), 성남 복정(735가구), 동탄2(1천474가구) 등 우수 입지가 다수 포함됐다고 국토부는 설명했습니다.국토부는 올해에 이어 내년에는 7만 가구 이상 착공을 추진하는 등 공급 확대에 속도를 낼 계획입니다.올해부터는 착공 이전 단계인 부지 조성과 보상 목표도 설정·관리해 착공 지연을 방지하고 공사 착수 시기도 최대한 당기기로 했습니다.또 그간 연말에 집중됐던 착공 물량을 분산해 전체 물량의 약 16%인 1만 가구를 상반기 중 착공할 예정입니다.아울러 국토부는 9·7 대책에 따라 인허가 절차 단축·간소화, 공정관리 TF(태스크포스) 운영, 관계기관 실무협의체 운영 등을 통해 주요 택지의 사업 기간을 단축했다고 밝혔습니다.서리풀 1지구는 기후에너지환경부 협의 기간을 줄여 계획보다 4개월 이른 올 2월 지구 지정을 완료했고, 광명 시흥 지구는 조사·감정평가·보상 절차를 동시에 진행해 기간을 4개월 줄이고 올 7월 보상 협의에 착수할 예정입니다.하남 교산은 송전선로 임시 이설로 8개 블록(3천 가구) 착공 시기를 최대 3년 당겼습니다.공공주택 공급 주요 주체 중 하나인 LH는 공급 확대 기조에 맞춰 올해 투자 규모를 40조 7천억 원으로 편성했습니다.최근 5년 평균 투자액인 32조 5천억 원에서 크게 늘어난 수준입니다.김이탁 국토부 1차관은 "주택 공급은 국민 주거 안정의 핵심 과제로 공급 속도를 높이는 것이 무엇보다 중요하며, 이제는 성과로 증명해야 한다"면서 "종전 관행에서 벗어나 행정 절차와 공정 관리를 원점에서 재검토해 근본적 혁신을 통한 추가 조기화 방안을 마련해 달라"고 주문했습니다.(사진=연합뉴스)