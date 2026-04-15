미 3,505억 핵심 전력 추락에 '경악'…공격도 안 했는데 혼자 '뚝' 떨어졌다

미국의 호르무즈해협 감시 임무 핵심 자산인 최첨단 고고도 무인 정찰기 트리톤이 중동 상공에서 실종된 지 5일 만에 추락한 것으로 확인됐습니다.



현지 시간 어제(14일) 미 해군안전사령부는 보고서에 "2026년 4월 9일 MQ-4C 추락, 인명 피해 없음"이라고 명시했습니다.



사고 위치는 작전 보안을 이유로 공개되지 않았습니다.



이번 사고는 200만 달러, 한화로 약 29억 4천500만 원 이상 피해가 발생하는 '클래스A' 사고로 분류됐습니다.



해당 정찰기는 대이란 작전 수행 중 페르시아만과 호르무즈해협 일대에서 감시 임무를 수행하다가 온라인 비행 추적에서 갑자기 사라졌습니다.



미 군사전문지 TWZ에 따르면 당시 추적 데이터가 끊기기 직전 약 5만 피트의 순항 고도에서 1만 피트 이하로 급격한 고도 하강이 기록됐는데, 기체는 비행 중 비상 상황을 의미하는 트랜스폰더 코드 7700을 송신한 것으로 나타났습니다.



사고 원인은 불분명합니다.



매체는 구체적인 상황은 알려지지 않았다고 밝히면서 "적대 행위로 인한 추락이라는 징후는 없었다"고 설명했습니다.



트리톤은 대당 약 2억 3천800만 달러, 한화 약 3천505억 9천780만 원에 달하는 고가 자산인 데다, 첨단 능력을 갖춘 미 해군 핵심 정찰 전력이라 실질 손실은 더 막대한 것으로 평가됐습니다.



각 기체엔 수천 개의 표적을 동시에 탐지하는 능동위상배열 레이더, 전자광학·적외선 카메라, 전자정보 수집 장비가 탑재돼 있습니다.



때문에 잔해 회수 여부도 중요한 변수로 지목됩니다.



만약 적대 세력이 장비를 온전한 상태로 확보할 경우 상당한 정보 손실로 이어질 수 있기 때문입니다.



사고 이후 같은 기종의 비행이 일시 중단됐을 가능성도 제기됐는데 매체는 "MQ-4C가 계속 안보이다가 9일 이후 처음으로 또 다른 MQ-4C가 페르시아만 상공에서 비행하는 모습이 확인됐다"며 "사고 이후 작전이 일시 중단됐을 가능성을 시사한다"고 했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)