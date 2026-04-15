뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

베트남 도피 '50억대 불법 경마' 운영자 송환…경찰, 공범 추적

손기준 기자
작성 2026.04.15 15:11 조회수
베트남 도피 '50억대 불법 경마' 운영자 송환…경찰, 공범 추적
▲ 경기남부경찰청

50억 원대 규모의 불법 사설 경마 사이트릉 운영하다가 외국으로 도피했던 30대 남성이 경찰의 국제 공조를 통해 국내로 송환됐습니다.

경기남부경찰청 사이버수사대는 오늘(15일) 한국마사회법 위반 혐의로 인터폴 적색수배 중이던 A 씨를 베트남 공안으로부터 인계받아 지난 7일 송환했다고 밝혔습니다.

A 씨는 귀국 이후 법원의 구속 전 피의자심 문을 거쳐 구속 상태입니다.

A 씨는 2024년 불법 사설 경마 사이트를 만든 뒤 50억 9천만 원 규모의 도박자금을 운용한 혐의를 받고 있습니다.

A 씨가 속한 조직은 한국과 일본의 경마 생중계 영상을 불법으로 송출하는 형태로 사이트를 운영했는데, 조직 내에서 A 씨는 해당 홈페이지 운영 실무를 맡은 인물로 파악됐습니다.

경찰은 2024년 A 씨의 금융 계좌에서 범죄 수익을 확인하고 체포영장을 발부받았습니다.

이후 지난해 인터폴 적색수배를 요청했고, 베트남에서 도피 생활을 이어가던 A 씨를 현지 공안과의 공조 끝에 검거했습니다.

경찰은 A 씨와 함께 도박 사이트를 운영했던 조직원들에 대해서도 수사를 벌이는 한편, 범죄수익 환수도 추진하고 있습니다.

(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지